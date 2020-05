Trump sắp họp báo về Trung Quốc

Trump cho biết sẽ tổ chức họp báo về Trung Quốc trong ngày 29/5, giữa lúc căng thẳng song phương gia tăng vì Covid-19 và vấn đề Hong Kong.

"Chúng tôi sẽ thông báo những gì sẽ làm liên quan đến Trung Quốc vào ngày mai", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 28/5, thêm rằng ông "không hài lòng với Trung Quốc" nhưng không nêu chi tiết các kế hoạch.

Cuộc họp báo diễn ra cùng ngày Anh và Mỹ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín không chính thức để thảo luận về tình hình ở Hong Kong, theo các nguồn tin ngoại giao.

Tuyên bố của Trump được đưa ra sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua "Nghị quyết về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh". Nghị quyết mở đường cho việc ban hành luật an ninh ở Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 28/5. Ảnh: AFP.

Giới quan sát lo ngại Trump có kế hoạch phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc về vấn đề Hong Kong, tiếp tục leo thang cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa hai siêu cường kinh tế. Mỹ hôm qua đã cùng Anh, Canada, Australia ra tuyên bố chung chỉ trích Trung Quốc về nghị quyết liên quan dự luật Hong Kong.

Theo tờ New York Times, một biện pháp đang được chính quyền Trump xem xét là hủy bỏ thị thực đối với hàng nghìn sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp tại các trường đại học Mỹ. Đây là những sinh viên liên quan các cơ sở giáo dục liên kết với quân đội Trung Quốc tại quê nhà.

Một chủ đề chính trong nhiệm kỳ đầu của Trump là chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Hai nước đã đạt thỏa thuận giai đoạn một hồi tháng 1 và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua khẳng định hai bên sẽ tuân thủ thỏa thuận.

Tuy nhiên, Trump nói "không hài lòng với Trung Quốc và những gì đang xảy ra" khi được phóng viên hỏi liệu có duy trì cam kết với các điều khoản của thỏa thuận thương mại hay không. "Tất cả mọi người trên thế giới đang phải chịu đựng Covid-19, 186 quốc gia", Tổng thống Mỹ nói.

Căng thẳng Mỹ - Trung cũng gia tăng do đại dịch Covid-19 khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc che giấu dịch bệnh, phản ứng chậm chạp khiến thế giới lãng phí thời gian ứng phó. Trump hôm 28/5 đăng Twitter rằng hàng trăm nghìn người chết do nCoV trên toàn cầu là "món quà từ Trung Quốc".

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc, khẳng định luôn minh bạch thông tin, kịp thời thông báo cho thế giới, đồng thời chỉ trích Mỹ cố đổ trách nhiệm cho Trung Quốc để che giấu cách xử lý dịch bệnh trong nước.

Huyền Lê (Theo AFP)