Trump kêu gọi tử hình kẻ đánh bom giải marathon

Trump cho rằng Dzhokhar Tsarnaev, kẻ đánh bom giải marathon ở Boston năm 2013, đáng bị tử hình, sau khi tòa phúc thẩm lật lại bản án đối với y.

"Hiếm có ai đáng nhận án tử hình hơn kẻ đánh bom giải marathon ở Boston Dzhokhar Tsarnaev. Quá nhiều sinh mạng đã mất và nhiều cuộc đời bị hủy hoại", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm 2/8. "Chính phủ liên bang một lần nữa yêu cầu án tử hình trong phiên giám đốc thẩm. Đất nước chúng ta không thể để phán quyết phúc thẩm này có hiệu lực".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp ở bang Florida hôm 31/7. Ảnh: AFP.

Tsarnaev, 27 tuổi, đã đặt hai quả bom tự chế gần vạch đích cuộc đua marathon năm 2013, khiến ba người chết và 264 người bị thương. Y thừa nhận thực hiện vụ tấn công cùng anh trai mình, Tamerlan Tsarnaev, người đã chết trong vụ đấu súng với cảnh sát 4 ngày sau vụ đánh bom.

Vụ đánh bom là một trong những cuộc tấn công gây chấn động nhất ở Mỹ, sau vụ khủng bố 11/9/2001. Tsarnaev năm 2015 bị tuyên có tội với toàn bộ 30 tội danh bị truy tố và bị tuyên tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc với 17 tội danh chịu mức án cao nhất.

Tsarnaev sau đó kháng cáo với lý do phiên tòa không nên được tổ chức ở Boston, có sai sót trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và thẩm phán đã không xem xét đầy đủ các bằng chứng.

Tòa phúc thẩm liên bang ở Massachusetts hôm 31/7 giữ nguyên hầu hết các bản án của Tsarnaev do tòa sơ thẩm tuyên, nhưng chỉ đạo một tòa án quận tổ chức lại phiên xử mới để định đoạt số phận của Tsarnaev liên quan đến 17 tội danh bị tuyên án tử. Lý do tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết này là do tòa sơ thẩm có một số vấn đề về tính trung lập trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn.

Bất kể kết quả phiên tòa mới thế nào, Tsarnaev vẫn "bị giam trong tù đến hết đời", ba thẩm phán tòa phúc thẩm nói.

Các luật sư của Tsarnaev luôn khẳng định anh trai y đáng trách hơn và Dzhokhar không có tiền sử bạo lực.

Dzhokhar Tsarnaev và một mảnh của quả bom nồi áp suất sót lại sau vụ đánh bom Boston năm 2013. Ảnh: Theatlanticwire.

Trump thường xuyên kêu gọi tăng cường áp dụng án tử hình và trong chiến dịch tái tranh cử, chính quyền của ông dường như quyết tâm thực hiện một số lượng kỷ lục các vụ tử hình liên bang.

Các vụ tử hình cấp liên bang rất hiếm được thực thi ở Mỹ, dù ba tù nhân đã bị xử tử trong tháng này sau khi Trump ra lệnh nối lại án tử hình liên bang sau 17 năm gián đoạn. Vụ tử hình thứ tư sẽ được thực hiện cuối tháng tới.

