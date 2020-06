Trump cảnh báo người biểu tình trước cuộc vận động

Trump cho biết những người biểu tình tại Oklahoma sẽ bị đối xử khác hơn nhiều so với những nơi khác, ngay trước cuộc vận động của ông tại đây.

"Tất cả người biểu tình, người vô chính phủ, kẻ kích động, cướp bóc hay những tên tội phạm sẽ đến Oklahoma, xin hãy hiểu rằng mọi người sẽ không được đối xử như ở New York, Seattle hay Minneapolis. Đó sẽ là một viễn cảnh khác rất nhiều!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 19/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 18/6. Ảnh: AFP.

Phát ngôn trên đưa ra trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng sẽ tổ chức một buổi vận động tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma, vào cuối tuần này. Marc Lotter, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump, giải thích rằng Tổng thống đang đề cập đến những kẻ kích động, không phải những người biểu tình ôn hòa.

"Tổng thống ủng hộ những người biểu tình ôn hòa, cũng như những người đang thực hiện quyền của họ theo Tu chính án thứ nhất. Nếu xảy ra tình huống tương tự các thành phố khác, như bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà và bạo lực, cảnh sát sẽ can thiệp", Lotter trả lời kênh MSNBC.

Cuộc vận động tại thành phố Tulsa là sự kiện quan trọng đầu tiên của Trump trong chiến dịch tái tranh cử, kể từ khi Covid-19 càn quét khắp đất nước, khiến gần 2,3 triệu người nhiễm và hơn 120.000 người chết.

Thị trưởng Tulsa G.T. Bynum hôm 18/6 áp lệnh giới nghiêm trong thành phố, do lo ngại về những cuộc biểu tình bạo lực. Giờ giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ 22h ngày 18/6 đến 6h ngày 20/6, rồi được nối lại sau cuộc vận động và kéo dài cho tới 6h ngày 21/6. Một vùng cấm liên bang cũng được thiết lập xung quanh địa điểm Trump tổ chức vận động, với lý do "vì lợi ích an ninh quốc gia".

Cuộc vận động của Trump dự kiến thu hút hơn 100.000 người. Sự kiện này hứng chỉ trích kịch liệt bởi vừa có nguy cơ khiến Covid-19 lan rộng, vừa bị coi là không nhạy cảm với lịch sử của Tulsa, nơi từng diễn ra một trong những vụ thảm sát người da màu tồi tệ nhất nước Mỹ vào năm 1921, với khoảng 300 người chết.

Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự bạo lực của cảnh sát lan rộng khắp nước Mỹ từ cuối tháng 5, sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì gối lên gáy dẫn đến tử vong. Trump hôm 16/6 ký sắc lệnh hành pháp cải tổ lực lượng cảnh sát, nhưng những biện pháp ông đưa ra bị đánh giá thiếu triệt để.

Ánh Ngọc (Theo Reuters, AFP)