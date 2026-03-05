Trùm yakuza lĩnh án tù ở Mỹ vì âm mưu bán vật liệu hạt nhân cho Iran

Takeshi Ebisawa, 61 tuổi, bị tòa án Mỹ tuyên 20 năm tù với cáo buộc âm mưu tuồn ma túy vào Mỹ và âm mưu buôn lậu uranium, plutonium cho Iran.

Thẩm phán liên bang Colleen McMahon tại tòa án ở New York ngày 3/3 ra phán quyết 20 năm tù đối với Takeshi Ebisawa, được cho là thủ lĩnh một băng đảng yakuza (mafia Nhật Bản).

"Takeshi Ebisawa phải chịu trách nhiệm cho tội ác đã gây ra bao gồm âm mưu bán plutonium cấp độ vũ khí cho Iran và âm mưu gieo rắc khắp New York những loại ma túy chết người", John Eisenberg, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia Mỹ, nói.

Bị cáo Takeshi Ebisawa người Nhật Bản. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Ebisawa, 61 tuổi, bị giam từ tháng 4/2022 cùng đồng phạm người Thái Lan Somphop Singhasiri, với cáo buộc buôn bán các loại ma túy như heroin và methamphetamine vào Mỹ sau một chiến dịch điều tra kéo dài nhiều năm của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA).

Đến năm 2024, ông ta tiếp tục bị cáo buộc buôn lậu vật liệu hạt nhân. Hồ sơ vụ án cho thấy từ năm 2020, Ebisawa đã móc nối với một "người môi giới", chào bán cung cấp nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân và hỏi liệu Iran có quan tâm hay không. "Người môi giới" này thực tế là đặc vụ ngầm DEA đóng giả để giăng bẫy.

Khi "người môi giới" giả vờ đồng ý và tiết lộ người mua là một tướng Iran, Ebisawa đề nghị cung cấp cho tướng Iran loại plutonium thậm chí tốt hơn và mạnh hơn uranium để Iran sử dụng.

Ông ta gửi cho đặc vụ loạt danh sách vũ khí muốn trao đổi, trong đó có tên lửa đất đối không và súng trường AK-47, cho hay thủ lĩnh một nhóm phiến quân ở Myanmar muốn mua những loại vũ khí này.

Trong quá trình đàm phán, đến tháng 5/2021, ông ta hỏi lại rằng tướng Iran còn muốn mua vật liệu hạt nhân không và quyết định gặp gỡ hai người môi giới và đặc vụ Mỹ tại Thái Lan vào tháng 2/2022, đưa cho họ hai lọ chứa bột màu vàng. Vật liệu này được đưa từ Myanmar đến Thái Lan, do một thủ lĩnh phiến quân Myanmar không được nêu tên cung cấp, theo cáo trạng.

Phòng thí nghiệm ở Mỹ xác định vật liệu chứa uranium, thorium và plutonium cấp độ vũ khí. Bị cáo đã thừa nhận 6 tội danh trong phiên tòa hồi tháng 1/2025.

"Bản án ngày hôm nay gửi đi thông điệp rõ ràng: Đe dọa Mỹ bằng việc buôn bán vật liệu hạt nhân, ma túy và vũ khí quân sự sẽ không được khoan nhượng", Giám đốc DEA Terrance Cole nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP, New York Times)