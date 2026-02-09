Trùm truyền thông Jimmy Lai lĩnh án 20 năm tù

Trùm truyền thông Hong Kong bị kết án 20 năm tù vì tội "âm mưu thông đồng với thế lực nước ngoài" và "xuất bản ấn phẩm mang tính kích động".

"Sau khi xem xét tính chất nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của ông Lai, tòa kết luận mức án tối đa dành cho Lai trong vụ án này là 20 năm tù giam", theo phán quyết được các thẩm phán tòa án ở Tây Cửu Long, Hong Kong đưa ra hôm nay.

Các thẩm phán cho biết hai năm trong số này sẽ được tính trùng với án tù mà ông Lai đang thi hành, đồng nghĩa ông phải thụ án thêm 18 năm.

Ông Lai, 78 tuổi, người sáng lập tờ Apple Daily, bị kết án hồi tháng 12/2025 theo luật an ninh quốc gia về hai tội "thông đồng với thế lực nước ngoài" và "xuất bản ấn phẩm mang tính kích động".

Apple Daily ra đời năm 1995, ban đầu thu hút độc giả bằng tin tức giật gân, soi mói đời tư nghệ sĩ và các vụ án hình sự đẫm máu. Trong các cuộc biểu tình tại Hong Kong, tờ này thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh và chính quyền đặc khu Hong Kong. Sau khi Luật An ninh Quốc gia của Hong Kong được thi hành, Jimmy Lai bị cảnh sát bắt tháng 8/2020 do bị tình nghi cấu kết với thế lực nước ngoài và gian lận.

Apple Daily bị buộc phải đóng cửa tháng 6/2021 sau khi cảnh sát đột kích trụ sở và giới chức Hong Kong đóng băng tài sản tờ báo này.

Trước tòa, Jimmy Lai bác bỏ các cáo buộc. Khi bị dẫn đi, ông vẫy tay chào những người ngồi ở khu vực dành cho công chúng, trong đó có vợ ông là Teresa, cựu giám mục Hong Kong, Hồng y Joseph Zen và các cựu phóng viên Apple Daily.

Bên ngoài phiên tòa xét xử trùm truyền thông Jimmy Lai tại Tây Cửu Long, Hong Kong ngày 9/2. Ảnh: AFP

Trước đó, luật sư bào chữa của ông Lai, Robert Pang, nói với tòa rằng án tù dài hạn sẽ "khắc nghiệt" đối với người ở độ tuổi và tình trạng sức khỏe như Lai. "Mỗi ngày ở trong tù sẽ càng đẩy ông ấy đến gần hơn với cái chết", luật sư Pang nói.

Đáp lại, công tố viên viện dẫn báo cáo sức khỏe trong nhà tù cho thấy "tình trạng sức khỏe tổng quát của ông Lai vẫn ổn định", và ông không phàn nàn điều gì sau khi được điều trị các vấn đề về tim, răng và móng. Theo công tố viên, ông Lai bị biệt giam theo yêu cầu của chính ông nhằm tránh bị quấy nhiễu.

Hai người con của ông Lai những tháng gần đây bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cha, nhưng giới chức cho biết ông Lai được chăm sóc "đầy đủ và toàn diện".

8 bị cáo khác, trong đó có 6 cựu lãnh đạo của Apple Daily, cũng bị tuyên án trong hôm nay. Tất cả những người này đều đã nhận tội.

Trước khi tòa tuyên án, một số lãnh đạo quốc tế đã kêu gọi giới chức ở Hong Kong và Bắc Kinh thả ông Lai. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết đã nêu vấn đề về ông Lai, người mang quốc tịch Anh, trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tháng trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi trả tự do cho ông Lai.

Huyền Lê (Theo AFP)