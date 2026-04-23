Trùm hệ thống web lậu bóng đá bị phạt hơn 10 triệu USD

Một ông trùm cầm đầu đường dây phát trực tuyến (livestream) thể thao bất hợp pháp vừa bị tuyên phạt 10,2 triệu USD và nhận án tù 23 tháng sau khi cuộc điều tra xuyên quốc gia kéo dài 8 năm kết thúc.

Lối sống xa hoa của đối tượng có biệt danh "Dash, The Iranian" (Dash, người Iran) đã bị phơi bày trong bản án của một tòa án tại Tây Ban Nha. Hồ sơ cho thấy người này điều hành một đế chế nhiều triệu đô, giúp hắn sở hữu hàng loạt siêu xe, đồng hồ Rolex và bất động sản hạng sang.

"Dash" được giữ kín danh tính thực trong các tài liệu tòa án, hoạt động chủ yếu tại Tây Ban Nha. Hắn bị kết tội điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tinh vi và bị thẩm phán tại Phòng Hình sự thuộc Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha tuyên án.

Đối tượng người Iran này đã cung cấp hàng ngàn trang web giải trí và thể thao lậu cho khoảng hai triệu người dùng thông qua các tên miền như IPTVStack và RapidIPTV. Cuộc điều tra tập trung vào giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2020, thời điểm doanh thu của tổ chức bất hợp pháp này ước tính vượt mức 17 triệu USD.

4 chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 60.000 USD được cảnh sát tìm thấy tại một căn hộ của đối tượng có biệt danh "Dash, người Iran". Ảnh: ACE

Tòa án xác định đối tượng này là thủ lĩnh của một nhóm gồm 5 bị cáo. Nhóm này đã sử dụng danh tính giả để đăng ký và mở các tài khoản ngân hàng nhằm rửa tiền thông qua các dự án bất động sản giá trị cao, các giao dịch tiền điện tử (bao gồm hơn 1.000 Bitcoin) và có mối liên hệ tài chính chặt chẽ với quê hương Iran của hắn.

Cả 5 bị cáo đều đã nhận tội liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ và rửa tiền để đổi lấy mức án nhẹ hơn vào ngày 15/4. Tổng cộng, số tiền phạt và bồi thường thiệt hại lên tới 23 triệu USD.

Doanh thu từ dịch vụ phát sóng lậu – gồm các trận đấu Ngoại hạng Anh và Champions League – đã giúp đối tượng này, với sự hỗ trợ từ người em trai (người có tên trong bản án nhưng không bị truy tố), lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp nhà ở trị giá 4,7 triệu USD gồm 5 căn hộ tại thủ đô Tehran, Iran.

Riêng tại Tây Ban Nha, hắn cũng sở hữu một căn hộ trị giá 2 triệu USD ở Barcelona. Đây là một trong những địa điểm bị cảnh sát đột kích vào tháng 6/2020. Trong đợt truy quét ban đầu vào ngày 3/6/2020, với sự hỗ trợ từ Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và các phòng giám sát trực tiếp tại Brussels và Tây Ban Nha, cơ quan chức năng đã thu giữ hai chiếc xe Mercedes: một chiếc AMG G-Wagon (200.000 USD) và một chiếc AMG GT S (135.000 USD). Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 4 chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 60.000 USD, máy tính xách tay, thẻ tín dụng và nhiều xấp tiền mặt mệnh giá 100 euro giấu dưới đệm.

Tổng cộng có 15 cơ sở bị khám xét, 11 người bị bắt giữ tại bốn quốc gia (bốn người ở Tây Ban Nha, một ở Đức, ba ở Thụy Điển, ba ở Đan Mạch) và 16 người khác bị thẩm vấn do nghi ngờ liên quan đến đường dây quốc tế này. Tại một trong những bất động sản được cho là căn hộ hạng sang ở Barcelona, cảnh sát còn phát hiện một bộ ghế chơi game chuyên dụng kiểu đua xe Công thức 1 (F1) kèm bàn đạp được lắp đặt trước màn hình TV lớn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hai chiếc xe Mercedes: một chiếc AMG G-Wagon (200.000 USD) và một chiếc AMG GT S (135.000 USD) của đối tượng "Dash, người Iran". Ảnh: ACE

Mô hình kinh doanh lậu này được chia thành hai bộ phận: kỹ thuật và tài chính-thương mại. Nhánh kỹ thuật với một phần đặt tại Iran, chuyên đánh cắp tín hiệu phát sóng gốc, giải mã và phân phối lại qua mạng lưới máy chủ phức tạp tại hơn 10 quốc gia. Nhánh tài chính chủ yếu điều hành từ Tây Ban Nha, có nhiệm vụ thành lập các công ty bình phong, luân chuyển dòng tiền, xuất hóa đơn khống và phân tán lợi nhuận nhằm che đậy nguồn gốc bất chính của số tiền.

Bằng cách sử dụng nhiều công ty vỏ bọc tại Belize thuộc Trung Mỹ và Tây Ban Nha, đường dây IPTV (truyền hình giao thức Internet) này còn lợi dụng hệ thống chuyển tiền không chính thức Hawala và Sarraf (thường được dùng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi như một mạng lưới ngân hàng song song). Dòng tiền toàn cầu của chúng còn chảy qua Luxembourg và sử dụng các địa chỉ giả tại Dubai, UAE.

Công ty này thậm chí hoạt động theo mô hình nhượng quyền, cho phép các bên trung gian điều hành và hưởng lợi từ dịch vụ IPTV riêng dựa trên mạng lưới chính. Dù có dòng tiền đổ vào các dự án tại Iran, cơ quan điều tra chưa thiết lập được mối liên hệ trực tiếp nào với các hoạt động của chính phủ nước này. Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) có trụ sở tại Hà Lan đã ban hành lệnh điều tra tới 14 quốc gia, gồm Mỹ, Canada và Anh trong suốt quá trình phá án.

Một bộ ghế chơi game chuyên dụng kiểu đua xe F1 kèm bàn đạp được lắp đặt trước màn hình TV lớn tại một căn hộ hạng sang bị cảnh sát khám xét ở Barcelona. Ảnh: ACE

Chánh thanh tra Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha Jose Luis Gomez Pidal gọi các bản án này là "một phán quyết mang tính cột mốc trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm quốc tế lớn nhất chuyên về vi phạm bản quyền nghe nhìn". Ông cũng nhấn mạnh cuộc điều tra đã "mở đường cho việc phơi bày cơ chế vận hành bên trong" của các mạng lưới livestream lậu.

La Liga, một trong những giải VĐQG lớn đi đầu trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền, hoan nghênh kết quả này. Chủ tịch Javier Tebas gọi hành vi gian lận, ăn cắp bản quyền truyền hình các giải bóng đá là "tai họa đe dọa sự tồn vong của ngành công nghiệp vốn là nền tảng của kinh tế châu Âu". Ông nói thêm: "Vi phạm bản quyền phải bị đấu tranh mạnh mẽ ở mọi cấp độ, đặc biệt là chống lại các tổ chức và băng nhóm mafia đứng sau chúng".

Năm 2025, tờ báo Anh Athletic đã thực hiện cuộc điều tra mang tên Thế giới ngầm của livestream lậu, chỉ ra thực trạng bùng nổ của văn hóa xem thể thao lậu, đồng thời cảnh báo về các tiền án tội phạm và cuộc khủng hoảng mà nó gây ra cho cấu trúc bóng đá. Một khảo sát sau đó cho thấy 47% trong số hơn 5.000 độc giả của báo này thừa nhận họ xem bóng đá qua các luồng trực tiếp bất hợp pháp.

Liên minh vì Sáng tạo và Giải trí (ACE) – đại diện cho hơn 50 tập đoàn truyền thông toàn cầu như MediaPro, Sky, và Amazon – cũng là một nhân tố quan trọng trong chiến dịch phối hợp điều tra phá án này. Bà Larissa Knapp, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) kiêm Giám đốc Bảo vệ Nội dung của ACE, khẳng định việc kết hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các khối tư nhân đã giúp tổ chức này "phát hiện, ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới vi phạm bản quyền kỹ thuật số".

Hoàng Thông (theo Athletic)