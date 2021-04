Trực thăng 85 triệu USD đậu xuống bề mặt sao Hỏa

Mẫu trực thăng mini Ingenuity của NASA tách khỏi bụng robot tự hành để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên ở hành tinh đỏ.

Mô phỏng trực thăng Ingenuity cất cánh. Ảnh: NASA.

Chiếc máy bay siêu nhẹ được cố định ở bụng robot tự hành Perseverance, phương tiện hạ cánh xuống hành tinh đỏ hôm 18/2. "Chúng tôi xác nhận trực thăng sao Hỏa đã đậu xuống mặt đất", Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA thông báo hôm 3/4. "Hành trình 471 triệu km trên robot Persevere đã kết thúc với cú rơi ở độ cao 10 cm từ bụng robot tới bề mặt sao Hỏa. Cột mốc tiếp theo là sống sót qua màn đêm".

NASA cũng chia sẻ một bức ảnh chụp hình Perseverance tránh xa khỏi trực thăng và vùng "sân bay" của nó. Ingenuity dựa vào hệ thống điện của Perseverance nhưng hiện nay, thiết bị phải sử dụng bộ pin của chính nó để chạy bộ sưởi giúp bảo vệ những linh kiện điện tử không có tấm che khỏi nguy cơ đông cứng và nứt vỡ vì đêm lạnh trên sao Hỏa.

Bộ sưởi giúp duy trì nhiệt độ bên trong trực thăng ở mức 7 độ C trong những đêm sao Hỏa lạnh giá, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống -90 độ C, theo Bob Balaram, kỹ sư trưởng dự án Trực thăng sao Hỏa ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực. Mức nhiệt độ trên đủ để bảo vệ linh kiện như bộ pin và một số đồ điện tử cực nhạy trước mối nguy hại do nhiệt độ lạnh gây ra.

Trong vài ngày tiếp theo, đội kỹ sư Ingenuity sẽ kiểm tra liệu pin mặt trời của trực thăng có hoạt động tốt hay không và sạc lại bộ pin trước khi thử nghiệm motor và cảm biến trước chuyến bay đầu tiên. Theo dự kiến, chuyến bay đầu tiên của Ingenuity sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 11/4. Chiếc trực thăng sẽ bay trong khí quyển chỉ đặc bằng 1% so với Trái Đất.

Chuyến bay này cũng bao gồm bay dần lên cao ở tốc độ một mét mỗi giây tới độ cao 3 mét, lơ lửng ở đó trong 30 giây, sau đó hạ cánh trở lại mặt đất. Ingenuity sẽ chụp ảnh độ phân giải cao trong lúc bay. Phương tiện nặng 1,8 kg có chi phí phát triển lên tới 85 triệu USD và được xem như minh chứng cho ý tưởng có thể giúp cách mạng hóa khám phá vũ trụ. Mẫu máy bay tương lai có thể bao quát mặt đất tốt hơn robot tự hành và khám phá nhiều địa hình gồ ghề hơn.

An Khang (Theo Phys.org)