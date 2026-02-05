Trục Liên Phường góp phần giảm áp lực giao thông khu Đông TP HCM dịp Tết

Trục Liên Phường được thông xe hai chiều, bổ sung hướng kết nối mới, góp phần giảm tải cho các trục giao thông tại khu Đông TP HCM dịp cao điểm Tết.

Khu vực Mai Chí Thọ, nút giao An Phú từng ghi nhận lượng lớn phương tiện cùng tình trạng ùn tắc những ngày cận Tết. Sự kiện thông xe hai chiều trục Liên Phường từ tháng 1, cùng nhánh N2 và hầm chui tại nút giao An Phú được hoàn thiện, góp phần tăng khả năng lưu thông của tuyến. Ngoài chia sẻ lưu lượng với các trục vốn thường xuyên quá tải, tuyến này còn hỗ trợ các dòng xe từ khu dân cư ra vành đai, cao tốc.

Đường Liên Phường thông xe hai chiều từ tháng 1. Ảnh: Masterise Homes

Với chiều dài 6,7 km, mặt ngang tới 60 m, Liên Phường hình thành hành lang kết nối xuyên suốt từ khu vực Đỗ Xuân Hợp đến đại lộ Mai Chí Thọ, đồng thời, liên thông với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua mạng lưới đường trục khu Đông. Nhờ đó, dòng xe được phân tán thay vì dồn vào một số điểm nút quen thuộc.

Việc tổ chức 6 làn xe, phân luồng rõ ràng giúp hạn chế tình trạng dừng, chờ kéo dài tại các giao lộ lớn. Kết nối từ Thảo Điền, An Khánh hay khu vực Cát Lái về khu Đông cũng thuận tiện hơn. Thay vì phải tránh giờ cao điểm hoặc chọn lộ trình vòng, người dân có thể đi thẳng theo trục mới để tới phía Đông thành phố. Thời gian di chuyển giữa các phường trong khu vực cũng được rút ngắn, nhất là trong giai đoạn cận Tết.

6 làn xe thông thoáng tại đường Liên Phường. Ảnh: Masterise Homes

Song song, hầm chui thuộc dự án nút giao An Phú đi vào khai thác góp phần tách dòng xe theo hướng từ Mai Chí Thọ đi về phía cao tốc. Giải pháp này giảm xung đột giao thông trên mặt đường, hỗ trợ lưu thông liên tục tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Trục Liên Phường đi qua khu đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Hạ tầng cải thiện cũng làm thay đổi khả năng tiếp cận các điểm đến trong khu vực. Một số khu đô thị, tổ hợp thương mại, dịch vụ dọc trục Liên Phường như The Global City hưởng lợi thế kết nối. Dự án này do Masterise Homes phát triển, hướng đến là khu đô thị hiện đại với phong cách sống toàn cầu. Cảnh quan được quy hoạch đồng bộ với các điểm check-in thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Cư dân và du khách có thể dạo bộ tại tuyến phố Art Ave với không gian nghệ thuật giao thoa giữa hiện đại và truyền thống; vui chơi tại City Park; tới cầu Ánh Trăng và vịnh Tình Yêu. Bên cạnh đó là khu thưởng thức ẩm thực Wiyo Complex; hay theo dõi những màn trình diễn tại kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á...

Cư dân, du khách trên tuyến phố thương mại tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Theo nhiều chuyên gia, khi các tuyến bổ trợ dần hoàn thiện, mạng lưới giao thông khu Đông sẽ vận hành theo hướng đa trục thay vì phụ thuộc vào một vài tuyến chính. Cách tổ chức này giúp phân bổ lưu lượng hợp lý hơn, giảm tình trạng ùn tắc. Việc vận hành trục kết nối như Liên Phường trước thời điểm Tết Nguyên đán không chỉ giải quyết bài toán lưu thông, mà còn tạo nền tảng cho phát triển đô thị và phân bố lại hoạt động dân cư, thương mại về dài hạn ở khu Đông TP HCM.

Song Anh