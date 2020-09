Trực khuẩn mủ xanh làm loét giác mạc người thợ

Quảng NinhNgười đàn ông 47 tuổi, vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khám do mắt trái nhìn mờ, đỏ, loét.

Anh là thợ lắp đặt hệ thống điện nước tại các công trình, thường bị các mảnh vôi vữa, gạch bắn vào mắt song tự nhỏ thuốc mắt, không đi viện. Lần này, dị vật khiến mắt anh đau nhức, nhìn mờ, loét gần hết toàn bộ giác mạc, ổ loét hoại tử màu trắng đục, mủ dày. Xét nghiệm cấy vi khuẩn mẫu mủ ngày 19/9 cho thấy bệnh nhân nhiễm trực khuẩn mủ xanh làm loét giác mạc.

Sau ba ngày điều trị bằng kháng sinh, đến hôm nay mắt trái người bệnh đỡ kích thích, không còn đau nhức, ổ loét giác mạc sạch hơn, hết mủ.

Bệnh nhân được chăm sóc tại khoa mắt Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sáng 21/9. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Phương, Phó Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết trực khuẩn mủ xanh có mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường thiên nhiên, thích hợp với nơi ấm và ẩm ướt. Đây là vi khuẩn độc lực cao, dễ xâm nhập vào giác mạc khi có điều kiện thuận lợi. Trực khuẩn mủ xanh còn tiết ra men tiêu collagen gây hoại tử giác mạc, thủng giác mạc.

Bác sĩ khuyến cáo viêm loét giác mạc do trực khuẩn mủ xanh là tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Bệnh diễn biến nhanh trong 24-48 giờ, hậu quả nặng nề là mù lòa nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm loét giác mạc do trực khuẩn mủ xanh thường do bị dị vật bắn vào mặt khi làm việc trong mùa thu hoạch lúa, tai nạn lao động, chấn thương trong sinh hoạt hàng ngày. Bệnh cũng có thể do ban đầu bụi bay vào mắt gây cộm, ngứa, không điều trị nên tiến triển nặng dần.

Thùy An