Trụ sở hành chính tỉnh hình 'cánh chim hòa bình' ở Nha Trang

Theo chủ đầu tư, hình dáng công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hòa bình tung cánh ra đại dương và bầu trời, gồm khối nhà HĐND tỉnh ở giữa thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân, vì dân; cùng hai “đôi cánh” là Tỉnh ủy - tổ chức chính trị địa phương và UBND tỉnh - cơ quan quản lý nhà nước, vươn tới mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Tòa nhà nằm góc xéo với đường Trần Phú, hướng ra biển về phía Đông Nam - nơi có cột mốc chủ quyền ở đặc khu Trường Sa thể hiện khát khao "làm chủ đại dương, làm giàu từ biển đảo quê hương".