Trụ sở hành chính tỉnh hình 'cánh chim hòa bình' ở Nha Trang

Theo chủ đầu tư, hình dáng công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hòa bình tung cánh ra đại dương và bầu trời, gồm khối nhà HĐND tỉnh ở giữa thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân, vì dân; cùng hai “đôi cánh” là Tỉnh ủy - tổ chức chính trị địa phương và UBND tỉnh - cơ quan quản lý nhà nước, vươn tới mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Tòa nhà nằm góc xéo với đường Trần Phú, hướng ra biển về phía Đông Nam - nơi có cột mốc chủ quyền ở đặc khu Trường Sa thể hiện khát khao "làm chủ đại dương, làm giàu từ biển đảo quê hương".
Theo chủ đầu tư, hình dáng công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hòa bình tung cánh ra đại dương và bầu trời, gồm khối nhà HĐND tỉnh ở giữa thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân, vì dân; cùng hai “đôi cánh” là Tỉnh ủy - tổ chức chính trị địa phương và UBND tỉnh - cơ quan quản lý nhà nước, vươn tới mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Tòa nhà nằm góc xéo với đường Trần Phú, hướng ra biển về phía Đông Nam - nơi có cột mốc chủ quyền ở đặc khu Trường Sa thể hiện khát khao "làm chủ đại dương, làm giàu từ biển đảo quê hương".
Khu vực đại sảnh tòa nhà.
Theo phương án thiết kế, công trình đảm bảo vận hành dễ dàng, tiện lợi và phối hợp chặt chẽ giữa các công năng vừa và nhỏ. Công trình còn được nhấn mạnh bằng các không gian sảnh nghỉ và sảnh thông tầng, tạo ra lưu thông đơn giản, dễ nhận biết.
Khu vực đại sảnh tòa nhà.
Theo phương án thiết kế, công trình đảm bảo vận hành dễ dàng, tiện lợi và phối hợp chặt chẽ giữa các công năng vừa và nhỏ. Công trình còn được nhấn mạnh bằng các không gian sảnh nghỉ và sảnh thông tầng, tạo ra lưu thông đơn giản, dễ nhận biết.
Khu vực cửa của tòa nhà và các phòng được đặt tên từ các địa danh của tỉnh Khánh Hòa mới. Trong đó, có một phòng với hai cánh cửa mang tên Nha Trang và Phan Rang, với hàm ý hai địa phương "tuy hai mà một".
Khu vực cửa của tòa nhà và các phòng được đặt tên từ các địa danh của tỉnh Khánh Hòa mới. Trong đó, có một phòng với hai cánh cửa mang tên Nha Trang và Phan Rang, với hàm ý hai địa phương "tuy hai mà một".
Hệ thống điều khiển và giám sát tại công trình.
Tòa nhà là 1 trong 50 công trình kiến trúc tiêu biểu ở các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng bằng khen “Công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất”.
Hệ thống điều khiển và giám sát tại công trình.
Tòa nhà là 1 trong 50 công trình kiến trúc tiêu biểu ở các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng bằng khen “Công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất”.
Bùi Toàn - Hoàng Đức