Trọng tài bị bắn chết giữa trận đấu ở Ecuador

EcuadorMột trọng tài bóng đá đã bị bắn chết trong một trận đấu phong trào tại khu dân cư ở Ecuador, khiến dư luận địa phương bàng hoàng.

Nạn nhân được xác định là Javier Ortega, 48 tuổi. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Pasaje, thuộc tỉnh ven biển El Oro của Ecuador hôm 12/4, trước sự chứng kiến của hàng chục khán giả.

Nhân chứng cho biết nhiều đối tượng chưa rõ danh tính đã tiếp cận trọng tài ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra, rồi bất ngờ nổ súng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông Ortega tử vong tại chỗ dù lực lượng cấp cứu có mặt ngay sau đó.

Trận đấu lập tức bị hủy bỏ khi cầu thủ và khán giả hoảng loạn tháo chạy tìm nơi ẩn nấp. Sau đó, chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra hiện trường của lực lượng pháp y.

CLB tổ chức giải đã quyết định tạm dừng toàn bộ các trận đấu trong thời gian chờ làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và yêu cầu cuộc điều tra nhanh chóng, nghiêm minh.

Giới chức Ecuador đã mở cuộc điều tra hình sự, bước đầu nhận định đây là một vụ ám sát có chủ đích.

Một quan chức bóng đá địa phương chia sẻ với báo Anh The Sun: "Javier là một trọng tài tận tâm. Việc một người mất mạng chỉ vì một trận bóng là điều không thể chấp nhận".

Cảnh sát cho biết đang rà soát các đoạn video từ điện thoại di động và lấy lời khai nhân chứng để truy tìm thủ phạm. "Chúng tôi đang thẩm vấn các nhân chứng để xác định danh tính những kẻ gây án", lực lượng chức năng cho hay, đồng thời gọi đây là "một tội ác lạnh lùng xảy ra tại không gian vốn dành cho cộng đồng và thể thao".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các sự kiện thể thao cộng đồng ở Ecuador, quốc gia đang đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng.

Tháng trước, chính phủ Ecuador đã triển khai hơn 75.000 cảnh sát và quân đội tới bốn tỉnh có mức độ bạo lực nghiêm trọng, trong đó có El Oro - nơi xảy ra vụ việc lần này.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 11/2023, Tổng thống Daniel Noboa áp dụng chính sách trấn áp mạnh tay các tổ chức tội phạm, ban bố nhiều tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, tỷ lệ giết người vẫn tăng hơn 30% trong giai đoạn 2024-2025, đạt mức kỷ lục với 9.216 vụ trong năm 2025, so với 7.063 vụ năm 2024.

Hồng Duy (theo Daily Mail)