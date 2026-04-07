Trồng bàng Đài Loan ở đô thị trung tâm Thanh Hóa

Hàng loạt tuyến phố lớn ở phường Hạc Thành đang được trồng mới cây bàng Đài Loan trong chiến dịch xanh hóa đô thị.

UBND phường Hạc Thành đang triển khai kế hoạch trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường đô thị, tập trung tại trục giao thông có dải phân cách và quỹ đất trống, như: đại lộ Lê Lợi, đường Trần Phú, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp... Đây là đợt chỉnh trang cảnh quan đô thị quy mô lớn tại trung tâm Thanh Hóa.

Bàng Đài Loan là cây trồng chủ đạo trong đợt này. Theo ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, cây có nhiều ưu điểm như sức sống tốt, chịu hạn, ít sâu bệnh, tán đẹp, xanh quanh năm và chi phí đầu tư thấp hơn nhiều loại cây đô thị khác. Mục tiêu của phường là phủ xanh các tuyến phố còn đất trống, cải thiện cảnh quan trong bối cảnh mật độ xây dựng ngày càng dày đặc.

Bàng Đài Loan được trồng đại trà trên nhiều tuyến đường ở phường Hạc Thành. Ảnh: Lê Hoàng

Theo kế hoạch, mỗi cây bàng Đài Loan được trồng có đường kính thân 10-15 cm, cao khoảng 5-6 m, bố trí với khoảng cách 8-10 m một cây. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài bàng, tại một số tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thiếp, Lạc Long Quân, chính quyền phường Hạc Thành bổ sung trồng chà là nhập khẩu nhằm đa dạng hóa hệ thống cây xanh. Tuy nhiên, do phải nhập, giá đắt nên chà là chỉ được trồng hạn chế và hầu hết do doanh nghiệp lớn tài trợ.

Cây chà là được chính quyền phường Hạc Thành khuyến kích doanh nghiệp trồng trên một số trục đường ngắn khác như Nguyễn Chí Thanh, Lạc Long Quân... Ảnh: Lê Hoàng

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết tiến độ triển khai dự án hiện đạt khoảng 80%, số còn lại phấn đấu hoàn thành trước 30/4.

Cây bàng Đài Loan (Terminalia mantaly) hiện được trồng phổ biến tại nhiều đô thị lớn ở Việt Nam nhờ dáng thẳng, tán phân tầng gọn gàng và lá nhỏ nên ít rụng, khi rụng không làm tắc cống, phù hợp với cảnh quan hiện đại. Loài cây này có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, chi phí chăm sóc thấp, thường được trồng trên các tuyến đường lớn, khu đô thị mới và công viên. Tuy nhiên, cây tán không rộng, khả năng tạo bóng mát hạn chế so với nhiều cây bản địa.

Một hàng cây bàng Đài Loan được trồng trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa cũ, nay là trụ sở UBND phường Hạc Thành. Ảnh: Lê Hoàng

Tại Thanh Hóa, bàng Đài Loan trước đây chưa được trồng rộng rãi, mới xuất hiện tại một số khu vực như Sầm Sơn hoặc khu dân cư mới quy hoạch.

Lê Hoàng