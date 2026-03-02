Bạn trai 4 năm ngoại tình vì cảm thấy tự ti ở bên tôi

Anh viết tôi là người tốt, luôn quan tâm anh, nhưng ở bên tôi anh tự ti; ở bên cô gái kia anh mới có cảm giác được che chở.

Tôi và anh quen nhau từ những năm cấp 3 qua lời giới thiệu của một người bạn, tính đến nay đã tròn 4 năm. Tôi là cô gái cá tính, khá độc lập và tương đối thoải mái trong chuyện tình cảm. Tôi luôn tin rằng yêu nhau là tôn trọng không gian riêng của đối phương, vì thế suốt những năm qua không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh. Chỉ khi nào anh chủ động chia sẻ, tôi mới biết.

Anh là một chàng trai nhẹ nhàng, điềm đạm và có học thức. Có lẽ chính sự tinh tế ấy khiến tôi thích anh lâu đến vậy. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi hiếm khi cãi vã hoặc xảy ra mâu thuẫn lớn. Những ngày bên nhau chủ yếu hai đứa đi ăn, đi chơi, trò chuyện về việc học. Nhiều lúc bạn bè còn trêu rằng trông hai đứa mày chẳng giống yêu nhau gì cả, như anh em thế. Tôi vẫn kệ, nghĩ yêu đâu có nghĩa là cứ bên cạnh nhau sáng tối. Chúng em như vậy cũng được 4 năm.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi gần đây tôi vô tình phát hiện anh đăng một bài viết trên ứng dụng T bằng một tài khoản ẩn danh. Ban đầu tôi đọc chỉ vì tò mò, không nghĩ ngợi nhiều. Càng đọc, tôi càng nhận ra câu chuyện trong đó chính là chuyện của hai đứa: từ tuổi tác, hoàn cảnh gia đình đến quãng thời gian bốn năm yêu nhau. Điều khiến tôi choáng váng là anh thừa nhận đang hẹn hò thêm cô gái khác ngoài tôi. Anh quen cô ấy vài tháng và cảm thấy rất "đồng điệu". Anh viết rằng tôi là một người tốt, luôn quan tâm và ở bên anh, nhưng khi ở cạnh tôi thì anh lại cảm thấy tự ti. Chỉ khi ở bên cô gái kia, anh mới có cảm giác mình được che chở, là một người đàn ông đúng nghĩa. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhưng không thể tiếp tục dây dưa với cả hai người.

Đọc đến đó, tôi thực sự sụp đổ, khóc rất nhiều. Điều khiến tôi đau nhất không phải là sự xuất hiện của cô gái kia mà là việc anh đã có những cảm xúc ấy, thấy "đồng điệu" với người khác, trong khi vẫn ở bên tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự hỏi suốt 4 năm qua mình đã yêu sai ở đâu. Có phải tôi quá độc lập, tôn trọng riêng tư, tin tưởng người khác quá? Tôi đắn đo lắm, có nên hỏi anh không hay do tôi nghĩ nhiều thôi. Tối hôm đó tôi quyết định gửi bài viết đấy cho anh, hỏi rằng có phải anh đang nói về chúng tôi không? Anh không trả lời dù tôi nhắn tin rất nhiều. Hôm sau anh nhắn một câu: "Anh xin lỗi em. Anh trót yêu cô ấy rồi nhưng vẫn còn tình cảm dành cho em. Anh sợ nói ra em sẽ buồn nên chỉ dám đăng lên đó để giãi bày".

Tôi khóc rất nhiều và trách anh. Tôi bảo cần thời gian suy nghĩ, anh cũng đồng ý và tôn trọng lựa chọn của tôi. Giờ tôi rối lắm, biết tình cảm của anh đã thay đổi nhưng vẫn còn yêu anh nhiều. Bốn năm qua chúng tôi đồng hành cùng nhau, không thể nói chia tay ngay được. Mong mọi người đưa lời khuyên giúp tôi, chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa