Trợ lý HLV Công an Hà Nội choáng sau xô xát với cầu thủ Đà Nẵng

Đà NẵngTrợ lý HLV CAHN Luis Viegas bị choáng sau pha xô xát với David Henen cuối trận Công an Hà Nội hạ Đà Nẵng 1-0 khi hai đội đá bù vòng 13 V-League 2025-2026 tối 22/3.

Phút 89, khi CAHN đang dẫn 1-0, Đà Nẵng phản công bất thành khi bóng đi hết biên sát. Henen chạy vào lấy bóng để nhanh chóng đưa vào nhập cuộc nhưng bị ông Viegas ngăn cản. Sau đó, xô xát xảy ra khiến vị trợ lý HLV CAHN nằm sát cabin và ôm mặt.

Cơn nóng giận của tiền đạo sinh năm 1996 buộc trọng tài thứ tư Trương Hồng Vũ cùng một số cầu thủ phải lao vào can ngăn. Sau đó, Henen tiếp tục lời qua tiếng lại với HLV thủ môn CAHN Valdir Bardi. Trung vệ Quế Ngọc Hải, rồi đến Cao Pendant Quang Vinh lần lượt phải ôm lấy, xoa dịu Henen.

Trợ lý HLV Luis Viegas choáng sau khi xô xát với David Henen ở cuối trận Công an Hà Nội thắng Đà Nẵng 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Chi Lăng ở Đà Nẵng ngày 22/3/2026. Ảnh: Chụp màn hình

HLV chủ nhà Lê Đức Tuấn cũng chạy sang, đặt ngón trỏ lên môi, hướng về phía ban huấn luyện đội khách.

Còn Henen, sau khi bị đẩy vào trong sân, tiếp tục hướng về phía Viegas, to tiếng: "Ông muốn gì" và chỉ tay về phía khán đài A. Trong khi đó, vị trợ lý của CAHN ngồi ở khu kỹ thuật với sắc mặt như bị choáng, rồi được nhân viên CLB lấy cho khăn lạnh để lau mặt và đắp lên đầu.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn sau đó tham khảo VAR, nhưng không rút ra thẻ phạt nào mà chỉ nhắc nhở đôi bên.

Trọng tài thứ tư Trương Hồng Vũ (áo xanh) can ngăn David Henen (trái) với HLV thủ môn Công an Hà Nội Valdir Bardi. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trợ lý Viegas đã bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá, khi trọng tài đang tham khảo VAR và xem lại video pha bóng dẫn đến phạt đền cho CAHN ở phút 68. Ở tình huống này, Leo Artur dứt điểm chuẩn xác từ chấm 11m để ghi bàn thắng duy nhất giúp đội khách thắng 1-0.

Viegas, người Brazil, là chuyên gia phân tích kỹ thuật và trợ lý thân tín của HLV Mano Polking nhiều năm, từ Bangkok United, CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM), đội tuyển Thái Lan đến CAHN. Tuy nhiên, ông là mẫu người nóng tính, nhiều lần phản ứng với trọng tài, đối phương và phải nhận thẻ phạt ở các giải Việt Nam lẫn quốc tế.

Henen, sinh năm 1996, mang hai dòng máu Bỉ và Togo. Anh trưởng thành từ học viện Anderlecht của Bỉ, rồi từng khoác áo các CLB nổi tiếng như Olympiacos (Hy Lạp), Everton (Anh), Charleroi (Bỉ). Đến giữa năm 2025, Henen rời CLB Tobol của Kazakhstan để gia nhập Đà Nẵng, và đã ghi 3 bàn qua 14 trận tại V-League.

Chiến thắng 1-0 ở trận đấu bù giúp CAHN xây chắc vị trí đỉnh bảng V-League với 41 điểm, hơn đội xếp thứ hai Thể Công 7 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng đứng thứ 13 với 12 điểm, chỉ hơn đội đứng cuối là PVF-CAND một điểm.

Đội hình xuất phát

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Quế Ngọc Hải, Hồng Phúc, Vũ Văn Sơn, Đức Anh, Phan Văn Hữu, Đặng Anh Tuấn, Joel Lopez, Milan Makaric, Phan Văn Long, Lucas Ribamar

CAHN: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Adou Leygley Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Quang Hải, Lê Văn Đô, Leo Artur, Rogerio Alves.

Hiếu Lương