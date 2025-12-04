Trixie Pet Products hợp tác với 3P Logistics

AnhNhà cung cấp toàn cầu Trixie Pet Products ký kết thỏa thuận hợp tác ba năm với 3P Logistics (3PL) tại Vương quốc Anh.

Việc bổ nhiệm nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba có trụ sở tại Anh cho phép Trixie tập trung vào mục tiêu gia tăng thị phần tại thị trường này. Hiện công ty đang phân phối hơn 6.000 sản phẩm thức ăn và phụ kiện thú cưng trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, 3PL sẽ cung cấp các dịch vụ logistics đầu vào, hoàn tất đơn hàng, giao hàng, quản lý hàng hoàn và hỗ trợ khách hàng cho Trixie. Công ty cũng đạt chứng nhận ISO 9001 và vận hành từ các kho "hạng A" hiện đại.

Quan hệ hợp tác sẽ cho phép Trixie phát triển mở rộng hoạt động doanh nghiệp tại Anh. Ảnh: Logistics Manager

Hệ thống quản lý đơn hàng của Trixie sẽ được tích hợp với hệ thống kho và giao hàng của 3PL thông qua một nền tảng hoàn tất đơn hàng độc quyền. Nền tảng này hỗ trợ hoạt động lấy hàng - đóng gói từ các trung tâm hoàn tất đơn hàng chuyên dụng, theo dõi theo thời gian thực và nâng cao khả năng giám sát toàn bộ quy trình.

"Là một công ty hoàn tất đơn hàng đa kênh, chúng tôi có vị thế tốt để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng của Trixie khi họ tiếp tục mở rộng hoạt động trên nhiều kênh bán hàng", ông Ian Walker, CEO của 3PL, chia sẻ.

Quan hệ hợp tác sẽ cho phép Trixie phát triển mô hình tích hợp giữa bán buôn, bán lẻ và các đối tác phân phối, song song với kênh bán trực tiếp tới người tiêu dùng tại Anh.

Là một doanh nghiệp toàn cầu, việc chuyển sang mô hình đối tác hoàn tất đơn hàng trong nước đánh dấu giai đoạn quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Trixie. Theo 3P Logistics, tăng trưởng tại thị trường Anh và mức độ nhận diện thương hiệu sẽ được củng cố nhờ quá trình hoàn tất đơn hàng hiệu quả và đáp ứng mục tiêu OTIF.

"Chúng tôi thực sự hài lòng với tinh thần hợp tác trong mối quan hệ cùng 3PL. Toàn bộ quy trình tiếp nhận ban đầu được xử lý nhanh chóng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho thành công chung trong tương lai", bà Theda Tramsen, quản lý giám sát kinh doanh tại Anh của Trixie, cho biết.

Trixie Pet Products là nhà sản xuất và phân phối toàn cầu các sản phẩm dành cho thú cưng, có trụ sở chính tại Đức, với hơn 6.000 mặt hàng bao gồm thức ăn, đồ chơi và phụ kiện. Công ty hiện mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Anh nhằm gia tăng thị phần và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu.

3P Logistics (3PL) là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba có trụ sở tại Anh, chuyên về hoàn tất đơn hàng đa kênh, với kho vận hiện đại đạt tiêu chuẩn hạng A và chứng nhận ISO 9001, cung cấp các dịch vụ logistics đầu vào, quản lý kho, giao hàng, xử lý trả hàng và hỗ trợ khách hàng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)