Trinh sát phục kích bắt trộm dây điện cao tốc Bến Lức - Long Thành

Đồng NaiKhi chủ đầu tư phản ánh dây điện bị mất cắp ảnh hưởng an toàn giao thông cao tốc Bến Lức - Long Thành, trinh sát mật phục bắt giữ nghi phạm trong đêm.

Ngày 6/4, Công an Đồng Nai tạm giữ Lê Thành Nguyên, 40 tuổi; Trần Ngọc Huân, 37 tuổi để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai nghi can cùng tang vật. Ảnh: Thái Hà

Thời gian gần đây, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành phát hiện nhiều cột điện chiếu sáng ở đường dân vào cao tốc đi qua xã Phước Thái bị kẻ gian cắt, lấy trộm dây.

Sau nhiều ngày mật phục, rạng sáng 4/4, các trinh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Công an xã Phước Thái đã bắt quả tang Lê Thành Nguyên đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 40 m dây điện, kềm sắt, dao, đèn pin, xe máy.

Mở rộng điều tra, trinh sát ập vào khám xét nhà Trần Ngọc Huân, thu giữ 90 kg lõi dây điện đồng, hơn 100 kg vỏ nhựa của dây điện mà người này thu mua lại của Nguyên.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, kết đi qua Long An (cũ), TP HCM và Đồng Nai. Trước đó, năm ngoái, chủ đầu tư đưa vào khai thác gần 30 km. Trong đó, những đoạn đã thông xe nằm ở hai đầu tuyến là Tây Ninh, phía tây TP HCM và cuối tuyến ở Đồng Nai.

Phước Tuấn