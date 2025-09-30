Triều Tiên tuyên bố trước LHQ 'không bao giờ từ bỏ hạt nhân'

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố trước Liên Hợp Quốc rằng Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ hạt nhân, song vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

"Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên Triều Tiên đồng nghĩa yêu cầu đất nước chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền được tồn tại, đồng thời vi hiến", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 29/9.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên cử quan chức từ Bình Nhưỡng đến phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kể từ khi ngoại trưởng nước này đến New York năm 2018.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, vốn đã được quy định trong luật pháp, chính sách quốc gia, quyền chủ quyền cũng như quyền được tồn tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này", Thứ trưởng Kim nhấn mạnh.

"Do chúng tôi có năng lực răn đe quân sự ngày càng được tăng cường, tương xứng với mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh, ý đồ gây chiến của các nước đối địch đã bị kiềm chế triệt để, qua đó bảo đảm thế cân bằng sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên", ông nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 29/9. Ảnh: AFP

Theo báo cáo hồi tháng 7/2024 của Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 70-90 đầu đạn hạt nhân và đã sản xuất khoảng 50 đầu đạn hoàn chỉnh.

Lee Sang-kyu, chuyên gia công nghệ hạt nhân ở Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, ước tính Triều Tiên đang sở hữu 80-90 đầu đạn sử dụng uranium và plutonium, nhận định con số này có thể tăng lên 166 vào năm 2030. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được cho là đang vận hành nhiều cơ sở làm giàu uranium, trong đó có cơ sở tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sở hữu nhiều loại tên lửa có khả năng bao trùm một phần hoặc toàn bộ nước Mỹ. Hwasong-18 là một trong những mẫu ICBM mạnh nhất của nước này, được đánh giá có thể bay xa 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, đủ sức vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ, và mang được một hoặc nhiều đầu đạn với tổng khối lượng 1,25-1,5 tấn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước tuyên bố Bình Nhưỡng cần "nhanh chóng mở rộng" chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả "ý đồ thù địch" từ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kim tuần trước cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 23/9 cam kết tại Liên Hợp Quốc rằng sẽ nỗ lực chấm dứt "vòng luẩn quẩn" căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời không tìm cách thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)