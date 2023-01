Triều Tiên phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga

Bình Nhưỡng chỉ trích Washington "tung tin đồn bôi nhọ" sau khi Mỹ cho rằng Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho công ty Wagner của Nga.

"Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn nếu tiếp tục phát tán tin đồn nhảm. Cố gắng bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên bằng cách vẽ ra những thứ không tồn tại là động thái gây hấn nghiêm trọng, không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng của chúng tôi", ông Kwon Jong-gun, Cục trưởng Cục Các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết hôm nay.

Phát biểu được đưa ra sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuần trước công bố hình ảnh nghi là tàu hỏa Nga tiến vào Triều Tiên, tiếp nhận tên lửa và vũ khí bộ binh rồi trở về nước. Giới chức Mỹ nhận định các lô vũ khí được chuyển cho công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga, cho rằng đây là động thái vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Kirby công bố ảnh nghi là tàu chở vũ khí từ Triều Tiên sang Nga trong cuộc họp báo hôm 20/1. Ảnh: AFP.

"Đó là nỗ lực ngu ngốc nhằm biện minh cho các đợt cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine", ông Kwon nói thêm.

Giới chức Mỹ và các đồng minh từng nhiều lần khẳng định Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tình báo Mỹ hồi tháng 9/2022 cho rằng Nga đang tìm mua hàng triệu quả đạn pháo và rocket từ Triều Tiên do "thiếu hụt nguồn cung trầm trọng". Nhà Trắng cuối tháng 12/2022 tuyên bố "Triều Tiên đã hoàn tất đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho nhóm Wagner".

Triều Tiên và Nga đều bác bỏ cáo buộc. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói thông tin của tình báo Mỹ là "tin giả", trong khi ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố thông tin Triều Tiên chuyển vũ khí cho công ty là "tin đồn và phỏng đoán".

Pháo binh Triều Tiên diễn tập hồi năm 2016. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga, trong bối cảnh phần lớn châu Âu và phương Tây áp lệnh trừng phạt Moskva vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây ra khủng hoảng ở Ukraine và gọi chính sách "bá quyền" của phương Tây là lý do Nga phải mở chiến dịch quân sự để tự vệ.

Vũ Anh (Theo KCNA)