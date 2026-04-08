Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên khai hỏa loạt tên lửa ra vùng biển phía đông, đánh dấu vụ phóng thứ hai trong hai ngày liên tiếp.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại được phóng từ khu vực Wonsan của Triều Tiên sáng nay, bay được khoảng 240 km rồi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo.

"Quân đội đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao và chia sẻ chặt chẽ thông tin về tên lửa đạn đạo Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời tăng cường giám sát khả năng diễn ra những vụ phóng mới", JCS cho hay.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng trong cuộc thử nghiệm hồi năm 2019. Ảnh: KCNA

Trước đó khoảng một giờ, quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện "một quả đạn chưa xác định" phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 7/4. "Các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cụ thể", thông báo có đoạn.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết quả đạn trong vụ phóng ngày 7/4 đã biến mất không lâu sau khi khai hỏa, cho thấy đây dường như là thử nghiệm thất bại.

Giới chức Triều Tiên chưa đưa ra bình luận.

Triều Tiên những năm qua tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa, trong đó có loại đủ khả năng bao trùm lãnh thổ lục địa Mỹ. Nước này cũng ra mắt một số biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có khả năng triển khai nhanh và dễ che giấu hơn so với loại dùng nhiên liệu lỏng.

Yonhap cho biết lần gần nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông là ngày 14/3, khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận thường niên vào mùa xuân.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó thông báo Bình Nhưỡng đã khai hỏa loạt rocket từ pháo phản lực 600 mm, đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo phía đông. Không rõ số rocket này có phải "tên lửa đạn đạo" mà Hàn Quốc đề cập hay không.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Hàn Quốc hôm 6/4 bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc máy bay không người lái dân sự xâm phạm không phận Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gọi sự việc là kết quả của hành động "vô trách nhiệm", thêm rằng một số quan chức chính phủ có liên quan.

Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết Bình Nhưỡng đánh giá cao tuyên bố từ Tổng thống Lee và đánh giá đây là "hành động sáng suốt". Dù vậy, bà cũng cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích" nhằm vào Bình Nhưỡng.

Phạm Giang (Theo AFP, Yonhap)