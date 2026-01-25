Triệu tập nhóm thanh niên nghi sàm sỡ, đánh người ở hầm Kim Liên

Hà NộiCông an vừa triệu tập một số nghi phạm trong vụ xô xát tại hầm chui Kim Liên khi đi "bão" ăn mừng U23 Việt Nam chiến thắng.

Chiều 25/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập một số nghi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi liên quan.

Cảnh xô xát hội đồng được quay lại video.

Đêm 23, rạng sáng 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Hàn Quốc, đoạt giải 3 U23 châu Á. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người dân trên khắp mọi miền tổ quốc đã ra đường ăn mừng.

Tại Hà Nội, khi "đi bão", nhóm thanh niên nghi có hành vi sàm sỡ một phụ nữ và hành hung hội đồng bạn trai cô này tại hầm chui Kim Liên. Bối cảnh lúc đó hỗn loạn. Toàn bộ sự việc được quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội.

Phạm Dự

