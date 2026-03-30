Triệu phú từng trúng độc đắc bị bắt vì trộm 12.000 USD

MỹFarthing, người trúng độc đắc hơn 167 triệu USD hồi năm ngoái, bị bắt lần thứ ba, sau khi đột nhập, cướp tài sản, tàng trữ cần sa.

James Farthing, 51 tuổi, bị bắt hồi cuối tuần với cáo buộc đột nhập một căn nhà ở Lexington, bang Kentucky, lấy 12.000 USD tiền mặt, rồi lái chiếc Porsche màu đen bỏ trốn.

Cảnh sát sau đó chặn được phương tiện, phát hiện cần sa trong xe. Farthing bị áp giải vào Trung tâm giam giữ hạt Fayette mà không chống cự.

Đây là lần thứ ba người đàn ông này bị bắt kể từ khi trúng số 167 triệu USD cách đây gần một năm.

James Farthing bị bắt hồi tháng 2 ở hạt Scott, bang Kentucky. Ảnh: WKYT

Một ngày sau khi nhận giải độc đắc, Farthing bị bắt vì đánh người, tấn công cảnh sát ở Florida. Giới chức sau đó phát hiện ông ta có loạt tiền án tại 9 hạt ở Kentucky, như hành hung phụ nữ, hối lộ cảnh sát trong tù, buôn bán cocaine.

Hồi tháng 2, Farthing bị truy tố tại hạt Scott, với cáo buộc đe dọa một phụ nữ tham gia vào quá trình tố tụng của mình. Farthing đón người phụ nữ này theo lịch hẹn, sau đó bị tố ép cô gái ăn một viên kẹo dẻo tẩm cần sa. Ông ta sẽ hầu tòa trong vụ này vào đầu tháng 4.

Người đàn ông này liên tục phạm tội từ khi còn là thiếu niên, từ trộm cắp đến lái xe ẩu. Farthing chỉ học hết 10 năm phổ thông, và lấy bằng tốt nghiệp trung học trong tù.

Ngày 28/4/2025, Farthing cùng người thân đến nhận giải độc đắc 167 triệu USD lớn nhất lịch sử Kentucky. Farthing quyết định chia đôi tiền thưởng cho mẹ như món quà nhân Ngày của Mẹ.

James Farthing nhận giải độc đắc Powerball cùng người thân ngày 28/4/2025. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, WKYT, ABC News)