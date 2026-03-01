'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn: Tôi không còn căng thẳng chuyện béo gầy

Diễn viên Đài Loan Giả Tịnh Văn nói mập lên sau kỳ nghỉ Tết nhưng không áp lực hay lo lắng như trước.

Theo Next Apple, người đẹp 52 tuổi hiện cùng gia đình nghỉ dưỡng. Từ trước Tết, cô lên kế hoạch ngừng công việc, không nhận thêm show để có thời gian thảnh thơi cho cả cơ thể và tâm trí. Cô cũng dặn bản thân không tốn thời gian lướt điện thoại. "Tôi làm được rồi, chỉ cùng người thân trải nghiệm cuộc sống, hòa vào thế giới tự nhiên", Giả Tịnh Văn nói.

Tịnh Văn du lịch đầu năm. Ảnh: Weibo

Cô ăn uống thoải mái nên tăng cân. Trước đây, Giả Tịnh Văn áp lực, căng thẳng nếu cân nặng vượt mức cô tự ấn định cho bản thân còn hiện tại, diễn viên thấy không vấn đề gì. Tịnh Văn viết trên trang cá nhân: "Lúc mập lúc gầy gầy, kệ đi, đều ổn mà". Sau này, nếu cần giảm cân theo yêu cầu công việc, cô sẽ chăm tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Minh tinh cho biết cô học được cách để tâm trí tự tại hơn thay vì kìm nén, áp đặt với bản thân. Càng ngày, cô càng không đuổi theo những tiêu chuẩn, quan niệm về đẹp. Tịnh Văn tìm được lối sống phù hợp nhu cầu và mong đợi của chính mình, thấy dễ chịu hơn.

Giả Tịnh Văn tôn vóc dáng tại sự kiện tháng 12/2025. Ảnh: Sina

Đời thường, Giả Tịnh Văn chú trọng rèn sức khỏe, với cô, giữ tâm trạng cân bằng là điều quan trọng nhất. Giả Tịnh Văn chia sẻ với người thân những điều làm cô thấy biết ơn trong ngày, từ đó đẩy lùi sự lo lắng, căng thẳng.

Từ năm ngoái, cô dần bỏ thói quen sử dụng điện thoại quá lâu, để thời gian cho bản thân. Diễn viên nói: "Trước đây chiếc điện thoại tiêu tốn nhiều thời gian của tôi, làm tôi cảm thấy mình không đủ thì giờ làm gì, bây giờ tôi tự nhắc mình còn nhiều việc cần làm". Cô chỉ xem một số chương trình yêu thích trước khi đi ngủ.

Ban ngày, khi rảnh, Giả Tịnh Văn tập gym hoặc cùng các con vận động ngoài trời, đặc biệt là leo núi. Buổi sáng, diễn viên rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó thoa nước cân bằng da, serum, kem dưỡng ban ngày, kem chống nắng. Buổi tối, cô đắp mặt nạ và massage mặt, chú trọng chăm sóc vùng mắt.

Vẻ đẹp Giả Tịnh Văn trên màn ảnh Vẻ đẹp Giả Tịnh Văn trên màn ảnh. Video: Bilibili

Giả Tịnh Văn vào làng giải trí năm 1990, lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Cô còn nổi tiếng qua Phi long tại thiên, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa. Những năm gần đây, người đẹp đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số phim.

Giả Tịnh Văn có lượng fan đông ở một số nước châu Á nhờ hình tượng thông minh, tươi sáng trên màn ảnh. Ảnh: Next Apple

Tịnh Văn kết hôn với diễn viên Tu Kiệt Khải, kém cô 9 tuổi, năm 2015, có hai con gái. Minh tinh từng nói chồng có lúc tự ái, nóng giận nhưng vì cô, anh biết kiềm chế, dừng lại đúng lúc. Hai người trao đổi với nhau khi mâu thuẫn, bù đắp thiếu sót cho nhau. Diễn viên hạnh phúc vì gặp đúng người, sau một lần hôn nhân đổ vỡ. Cô có con riêng với chồng cũ, năm nay 21 tuổi.

Như Anh (theo Next Apple)