Triều cường cao kỷ lục gây vỡ đê cồn giữa sông Hậu

Cồn Sơn, rộng khoảng 74 ha, nằm giữa sông Hậu, có gần 50 hộ dân với gần 280 nhân khẩu sinh sống và nổi tiếng với du lịch cộng đồng. Cồn thuộc khu vực 17, phường Bình Thủy, được bao quanh gần 5 km đê đất, rộng 3-5 m, cao hơn 2 m. Bên trong đê là nhiều ô bao nhỏ, diện tích 5-10 ha, do người dân tự đắp để bảo vệ đất canh tác.
Sáng 6/11, triều cường dâng cao làm vỡ một đoạn đê dài khoảng 5 m, nước tràn ào ạt vào trong, ngập gần 10 căn nhà cùng 5 ha vườn cây, ao cá, đồng thời cắt đứt đường giao thông nội bộ.
Ông Trần Văn Bảy (73 tuổi) thu gom các nhu yếu phẩm, vật dụng còn dùng được trong căn nhà bị ngập lên bờ đê để tạm.
Đứng thẫn thờ bên bờ đê, bà Trần Thị Gặp, 71 tuổi, cho biết từ nhỏ tới giờ sống ở cồn này, lần đầu chứng kiến cảnh nước ngập sâu.
"Gia đình có hơn 4.000 m2 đất, trồng gần 150 cây dừa và ao nuôi cá các loại. Nhà ngập tới bụng, lượng phân bón dự trữ trị giá khoảng hai triệu đồng bị hư hỏng hết. Ao cá sắp kêu bán thì đi hết", bà Gặp nói và mong chính quyền hỗ trợ gia cố đê để người dân yên tâm sống và làm ăn.
Bà Dung bên thùng gạo hơn 30 kg dự trữ của gia đình bị ngập nước. "Nước tràn vào nhà nhanh quá, tôi cùng con gái không thu dọn nhiều đồ đạc lên nơi khô ráo", bà nói.
Ông Lương Sĩ Nam, Phó chủ tịch UBND phường Bình Thủy, cho biết địa phương huy động lực lượng khảo sát, gia cố đoạn đê bị vỡ bằng cừ tràm, đồng thời đánh giá nhanh thiệt hại để báo cáo cấp trên có phương án xử lý lâu dài.
Ngoài Cồn Sơn, triều cường còn gây ngập nhiều nơi tại Cần Thơ. Đường Cách Mạng Tháng Tám, một trong nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố, bị ngập 0,3-0,5 m sáng nay, gây ảnh hưởng tới đi lại của người dân.
Nước tràn vào bệnh viện trên địa bàn phường Cái Khế, TP Cần Thơ.
Theo Đài Khí tượng Thủy Văn TP Cần Thơ, đỉnh triều cường trên sông Hậu sáng 6/11 là 2,35 m, vượt 2 cm so mốc lịch sử mới hôm 23/10 và cao hơn 8 cm so đỉnh triều cường lịch sử năm 2022. Dự báo chiều tối nay đỉnh triều cường trên sông Hậu vẫn duy trì mức 2,35 m, sáng 7/10 là 2,34 m; gây ngập trên diện rộng các vùng trũng thấp, ngoài đê bao bảo vệ.
An Bình