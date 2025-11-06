Triều cường cao kỷ lục gây vỡ đê cồn giữa sông Hậu

Cồn Sơn, rộng khoảng 74 ha, nằm giữa sông Hậu, có gần 50 hộ dân với gần 280 nhân khẩu sinh sống và nổi tiếng với du lịch cộng đồng. Cồn thuộc khu vực 17, phường Bình Thủy, được bao quanh gần 5 km đê đất, rộng 3-5 m, cao hơn 2 m. Bên trong đê là nhiều ô bao nhỏ, diện tích 5-10 ha, do người dân tự đắp để bảo vệ đất canh tác.

Sáng 6/11, triều cường dâng cao làm vỡ một đoạn đê dài khoảng 5 m, nước tràn ào ạt vào trong, ngập gần 10 căn nhà cùng 5 ha vườn cây, ao cá, đồng thời cắt đứt đường giao thông nội bộ.