Triệu chứng cảnh báo ung thư ở người lớn tuổi

Sốt, chảy máu, hay quên, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp do một số loại ung thư máu, não, đại trực tràng, cổ tử cung… gây ra.

Ung thư là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tử vong ở người lớn tuổi. Tỷ lệ mắc căn bệnh này sẽ gia tăng theo tuổi tác. Có hàng trăm loại ung thư khác nhau, mỗi loại có biến chứng và tiên lượng khác nhau. Một số người cao tuổi (từ 60 trở lên) vẫn còn có thể khỏe mạnh, trong khi số khác cơ thể đã suy yếu, mắc các bệnh tật. Các tế bào của người già đi sẽ mất chức năng và phản ứng kém hơn. Trong khi, các tế bào ung thư là những tế bào đã hư hỏng, thường phân chia, phát triển nhanh chóng.

Một số dấu hiệu của bệnh ung thư có thể nhầm lẫn với quá trình lão hóa bình thường. Khi khối u lan rộng, có nhiều đột biến gia tăng trong cơ thể làm suy giảm thêm chức năng tế bào, các triệu chứng ung thư có thể bắt đầu có khác biệt đáng kể. Nhận biết các dấu hiệu và phát hiện sớm rất quan trọng, giúp tăng khả năng điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Chảy máu

Chảy máu ở bất kỳ vị trí như chảy máu trực tràng, âm đạo, nướu răng hay tổn thương da, ho ra mắt... không lành đều đáng lo ngại. Chẳng hạn người bị ung thư đại trực tràng có thể có lượng máu nhỏ trong phân mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, máu có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm phân. Những phụ nữ mãn kinh và cao tuổi bị chảy máu âm đạo có thể do ung thư nội mạc tử cung. Các tế bào ung thư khi phát triển có thể chèn ép vào các mô xung quanh gây chảy máu. Những người gặp các tình trạng này nên đến bệnh viện sớm để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán nguyên nhân.

Sụt cân

Theo kinh nghiệm của bác sĩ Tomi Mitchell (một bác sĩ gia đình tại Mỹ), nhiều người cao tuổi bị sụt cân không do tập luyện, ăn uống thường được chẩn đoán có nguyên nhân nghiêm trọng đằng sau, trong đó có ung thư. Tế bào ung thư cần rất nhiều năng lượng để phát triển và lấy năng lượng của cơ thể. Trong các loại ung thư, ung thư vòm họng có thể khiến người bệnh khó nuốt, khiến khó duy trì cân nặng bình thường. Nếu người lớn tuổi sụt cân không rõ nguyên nhân, nhất là giảm 5-10% cân nặng trong khoảng 6 tháng thì nên thăm khám.

Sụt nhiều cân trong thời gian ngắn là một trong những triệu chứng cảnh báo ung thư. Ảnh: Freepik

Hay quên, thay đổi tâm trạng

Đây có thể là dấu hiệu muộn của bệnh ung thư do ung thư di căn lên não hoặc ung thư não nguyên phát. Nếu bậc cao niên thường hay quên, giảm trí nhớ, thay đổi tâm trạng và một loạt các triệu chứng chồng chéo nhau thì không nên bỏ qua. Trí nhớ có thể suy giảm theo tuổi tác nên dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của ung thư. Song, cũng có nhiều người cao tuổi vẫn còn khá nhạy bén, minh mẫn nên khi xuất hiện những triệu chứng này cũng cần lưu ý.

Sốt

Sốt thường phổ biến hơn ở giai đoạn sau của ung thư. Tuy nhiên, đây có thể là triệu chứng sớm của bệnh bạch cầu (ung thư máu). Ung thư có thể tạo ra các chất sinh nhiệt và tác động đến vùng kiểm soát nhiệt độ ở não. Sốt có thể do cơ thể cố gắng chống lại bệnh tật. Đối với bậc cao niên mắc bệnh ung thư, tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn ở người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một số loại thuốc gây sốt và tương tác thuốc có thể góp phần khiến cơ thể tăng nhiệt độ hơn bình thường. Người càng cao tuổi càng có khả năng gặp phải các tương tác bất lợi và tác dụng phụ của thuốc, chẳng hạn như sốt. Điều cần thiết là người lớn tuổi và người thân trong gia đình nên lưu ý chăm sóc, duy trì sức khỏe của nhóm người này. Giữ cho cơ thể luôn năng động bằng cách tập thể dục, tham gia nhiều hoạt động và đầu óc nhạy bén mang lại nhiều lợi ích, phòng chống bệnh.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)