Triệu chứng cảnh báo bệnh bạch cầu

Người mắc bệnh bạch cầu sẽ có một số triệu chứng như mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, bầm tím, đổ mồ hôi đêm, đau bụng, xương khớp.

Bệnh bạch cầu (là một bệnh ung thư máu) có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi. Nhiều trường hợp bệnh bạch cầu có triệu chứng mơ hồ khiến phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, một số người cũng có thể gặp một số triệu chứng điển hình như đổ mồ hôi đêm, bầm tím và chảy máu quá mức, đau bụng, đau xương khớp, nhức đầu, sốt không rõ nguyên nhân, kéo dài trên 23 tuần... Theo tờ Verywell Health (Mỹ), dưới đây là một số triệu chứng phổ biến của căn bệnh này mà mọi người nên lưu ý.

Mệt mỏi

Mệt mỏi quá mức là triệu chứng rất phổ biến của bệnh bạch cầu. Thiếu máu liên quan đến bệnh bạch cầu làm cạn kiệt oxy của các tế bào và mô, gây khó thở và suy nhược. Ung thư cũng có thể làm giảm sản xuất serotonin và tryptophan có ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần.

Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra mệt mỏi, nhưng mệt mỏi do ung thư có xu hướng nghiêm trọng hơn so với mệt mỏi thông thường như khi thiếu ngủ. Loại mệt mỏi liên quan đến bệnh ung thư thường không cải thiện dù đã có đêm ngon giấc và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày.

Nhiễm trùng thường xuyên

Khi mắc ung thư, các tế bào có thể không đủ khả năng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Các tế bào bạch cầu ung thư còn có thể lấn át các loại tế bào bạch cầu khác trong tủy xương, khiến không đảm bảo được nguồn cung cấp đầy đủ. Những người bị ảnh hưởng bởi bệnh bạch cầu thường rất dễ bị nhiễm trùng. Các vị trí nhiễm trùng phổ biến bao gồm miệng, cổ họng, da, phổi, đường tiết niệu hoặc bàng quang và khu vực xung quanh hậu môn.

Hạch bạch huyết mở rộng

Các tế bào bệnh bạch cầu có thể tích tụ trong các hạch bạch huyết và khiến chúng bị sưng, mềm. Người bệnh có thể sờ thấy các hạch bạch huyết to lên bất thường ở nách (hạch nách), cổ (hạch cổ) hoặc bẹn.

Các hạch bạch huyết không thể sờ thấy trực tiếp cũng có thể gây ra các triệu chứng. Ví dụ, không thể sờ thấy các hạch bạch huyết to ở ngực nhưng nó có thể dẫn đến khó thở, thở khò khè hoặc ho.

Bầm tím hoặc chảy máu quá nhiều

Khi các tế bào bệnh bạch cầu chèn ép tủy xương, nó có thể dẫn đến giảm sản xuất tiểu cầu. Tiểu cầu là những mảnh tế bào tụ lại với nhau để làm chậm hoặc cầm máu khi xảy ra chấn thương mạch máu.

Giảm tiểu cầu liên quan đến bệnh bạch cầu có thể có nhiều dạng, bao gồm dễ bầm tím, đốm đỏ trên da, kinh nguyệt nhiều, chảy máu cam, chảy máu nướu răng, tiểu ra máu và máu khó đông.

Sốt không giải thích được

Sốt không có nguồn gốc rõ ràng có thể là triệu chứng của bất kỳ bệnh ung thư nào, nhưng đặc biệt là các bệnh ung thư liên quan đến máu. Sốt liên quan đến bệnh bạch cầu có thể kéo dài hơn 3 tuần, do một số nguyên nhân bao gồm cả nhiễm trùng. Trong một số trường hợp, bản thân các tế bào ung thư máu có thể khiến cơ thể tiết ra các chất hóa học kích thích não tăng nhiệt độ cơ thể.

Sốt trên 3 tuần, không giải thích được có thể do bệnh bạch cầu. Ảnh: Freepik

Đổ mồ hôi đêm

Không giống như các cơn bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi phổ biến liên quan đến thời kỳ mãn kinh, đổ mồ hôi đêm liên quan đến bệnh bạch cầu thường rất nghiêm trọng. Đổ mồ hôi đêm thường thấm qua quần áo, giường và xuống đệm bên dưới. Mặc dù chúng thường xảy ra vào ban đêm nhưng đổ mồ hôi ban đêm cũng có thể xảy ra vào ban ngày và đây là tình trạng không bình thường.

Đau bụng

Các tế bào bạch cầu bất thường có thể tích tụ trong gan và lá lách, khiến bụng sưng lên, khó chịu. Loại sưng này cũng có thể làm giảm sự thèm ăn hoặc khiến bạn cảm thấy no sớm trong bữa ăn. Nếu tế bào bạch cầu tích tụ trong lá lách thường gây ra đau ở vùng bụng trên bên trái, còn trong gan là cơn đau ở vùng bụng trên bên phải.

Đau xương và khớp

Đau xương và khớp thường xảy ra nhất ở những nơi có lượng lớn tủy xương, chẳng hạn như xương chậu (hông) hoặc xương ức. Điều này là do sự tập trung của tủy với số lượng quá nhiều các tế bào bạch cầu bất thường. Ở trẻ em, cha mẹ có thể nhận thấy trẻ đi khập khiễng hoặc không đi lại bình thường mà không có bất kỳ chấn thương.

Nhức đầu và các triệu chứng thần kinh khác

Đau đầu và các triệu chứng thần kinh khác như co giật, chóng mặt, thay đổi thị giác, buồn nôn và nôn mửa có thể xảy ra khi các tế bào bạch cầu xâm nhập chất lỏng xung quanh não và tủy sống (dịch não tủy).

Giảm cân không chủ ý

Sút cân không rõ nguyên nhân là dấu hiệu điển hình của tất cả các bệnh ung thư, nhất là các bệnh ác tính nặng. Trong một số trường hợp, mệt mỏi dai dẳng và sụt cân ngoài ý muốn là những triệu chứng buộc một số người phải đi khám.

Giảm cân không rõ nguyên nhân là khi một người giảm 5% trọng lượng cơ thể trở lên trong khoảng thời gian 6-12 tháng. Triệu chứng này phổ biến hơn với bệnh bạch cầu mạn tính hơn là bệnh bạch cầu cấp tính.

Những triệu chứng trên có thể do nhiều nguyên nhân nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau thì nhiều khả năng là do bệnh bạch cầu. Do đó, điều cần làm là nên đi thăm khám sớm.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)