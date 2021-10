“Sau thời gian nghỉ đông dài bốn tháng, hơn lúc nào hết thị trường đang cần những sản phẩm an toàn, an tâm. The Peak Garden vừa đáp ứng nhu cầu sống trọn sống khỏe của cư dân hiện đại, vừa là bài toán tài chính đảm bảo tiềm năng sinh lợi với vị trí giữa trung tâm tài chính thứ hai của thành phố”, đại diện đơn vị phân phối Đất Xanh Premium cho biết.



Chỉ cần vài bước xuống phố, các cư dân của The Peak Garden có thể cảm giác như lạc giữa “phố Wall”. Đi dọc theo tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, cư dân có thể tiếp cận hàng loạt các tòa cao ốc thương mại (SECC, Unilever, Paragon, Crystal Palace…).



Hiện tại đây là nơi tọa lạc trụ sở, trung tâm giao dịch ngân hàng, tài chính, kiểm toán hàng đầu trong và ngoài nước như Manulife, SPCC, hay các tập đoàn tiêu dùng hàng đầu Việt Nam như Vinamilk, Unilever...