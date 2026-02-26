Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026 sẽ kết hợp diễn tập, trình diễn thực địa

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết Triển lãm 2026 sẽ có quy mô lớn, với nhiều chủng loại vũ khí đồng thời kết hợp diễn tập, trình diễn thực địa của đơn vị quân đội.

Sáng 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026. Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết Đề án Triển lãm lần thứ 3 có chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển".

Tổng cục xác định đây sẽ là triển lãm quy mô lớn, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày kết hợp nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm, hội thảo - tọa đàm, diễn tập, trình diễn thực địa, gặp gỡ - kết nối doanh nghiệp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng, ghi nhận tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Tổng cục và đơn vị liên quan. Ông yêu cầu Tổng cục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát toàn bộ Đề án, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, sát thực tế, có kế hoạch, thời gian cụ thể, tỉ mỉ cho từng giai đoạn.

Theo ông, triển lãm là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của Quân đội Nhân dân Việt Nam. "Thành công của triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, minh bạch trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà", ông nói.

Các chiến sĩ đặc công thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) trong buổi huấn luyện. Ảnh: Giang Huy

Tướng Thắng nhấn mạnh triển lãm lần này phải có yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế. Công tác chuẩn bị phải được tiến hành từ sớm, toàn diện trên mọi mặt, từ nội dung, lễ tân, đối ngoại, truyền thông đến hậu cần, kỹ thuật.

Thứ trưởng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm phải được đặt lên hàng đầu.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua hai kỳ tổ chức năm 2022 và năm 2024 với quy mô mở rộng. Triển lãm đã trưng bày sản phẩm, mô hình trong nhà kết hợp sản phẩm thật tại khu vực ngoài trời, trình diễn vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc 3 lĩnh vực (Hải quân, Không quân, Lục quân) kết hợp huy động trưng bày các sản phẩm có trong trang bị của Quân đội.

Tại Triển lãm Quốc phòng cuối năm 2024, gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị; 20 máy bay, gần 3.000 khí tài, 118 quân khuyển tham gia phục vụ. Đến 12h ngày 22/12, triển lãm đã đón hơn 260.000 lượt khách tham quan. Riêng Lễ khai mạc, hơn 1.000 đại biểu; 242 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 66 đoàn khách quốc tế tham gia. Đại biểu quân sự các nước và doanh nghiệp từ nhiều quốc gia tham gia hội thảo chuyên đề xuyên suốt 4 ngày với 52 phần thuyết trình.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết thông qua triển lãm, Tổng cục có 11 hợp đồng giá trị 278,3 triệu USD; Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel có 5 hợp đồng giá trị 8 triệu USD. Ngoài ra, 17 thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa công nghiệp quốc phòng Việt Nam và doanh nghiệp của các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển (Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Bỉ...) cũng được ký kết.

Sơn Hà