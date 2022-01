Trí Việt Phát vượt Covid-19 bằng mô hình làm việc '3 tại chỗ'

Nhờ áp dụng thành công phương án "3 tại chỗ", doanh nghiệp duy trì hoạt động sẵn có, đạt được những bước tiến trong thị trường kinh doanh thực phẩm.

Trong năm vừa qua, tình hình kéo dài của dịch bệnh khiến nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu chững lại. Để hạn chế tình trạng này, một số doanh nghiệp vẫn được cấp phép hoạt động. Trong bối cảnh mới, thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là đảm bảo cân bằng giữa hiệu suất sản xuất và sự an toàn cho nhân viên. Phương án tốt nhất để có thể hoạt động an toàn trong mùa dịch được Bộ Y tế khuyến cáo là mô hình "3 tại chỗ" (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ).

Bà Nguyễn Vân Anh - CEO của Công ty Trí Việt Phát.

Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tế luôn tồn tại khoảng cách khá xa. Đối mặt với hàng loạt yêu cầu khắt khe từ mô hình "3 tại chỗ", nhiều doanh nghiệp khá bị động và lúng túng. Ngược lại, nếu thành công trong việc triển khai mô hình này, các doanh nghiệp sẽ gỡ được nút thắt đầu tiên liên quan đến bài toán kinh tế đầy thách thức. Theo đó, Công ty Trí Việt Phát là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện mô hình "3 tại chỗ" trên địa bàn TP HCM.

Để đạt được hiệu quả tốt trong việc triển khai mô hình làm việc này cho nhân viên, ban lãnh đạo công ty đã phải lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời đưa ra phương án giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh. Nhờ sự chu đáo và chuyên nghiệp của ban lãnh đạo nói chung và CEO Nguyễn Vân Anh nói riêng, mô hình "3 tại chỗ" áp dụng tại công ty được nhiều công nhân hưởng ứng. Việc thực hiện thành công mô hình theo đề xuất của Bộ Y tế giúp cho Trí Việt Phát vừa đảm bảo chất lượng sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trí Việt Phát chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo để đảm bảo giãn cách trong sản xuất, ăn uống và chỗ nghỉ ngơi cho người lao động. Bên cạnh chế độ lương, thưởng đầy đủ, doanh nghiệp còn cung cấp kho trữ đông thức ăn để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày cho công nhân. Đặc biệt, kho trữ đông của Trí Việt Phát còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương cung cấp lương thực cho tuyến đầu chống dịch.

Chef Hoshi Phan, CEO - Founder hệ thống Sushi Way tin dùng sản phẩm của Trí Việt Phát. Ảnh: Công ty Trí Việt Phát

Công ty Trí Việt Phát là một trong số những doanh nghiệp tiên phong và thành công trong việc duy trì kinh doanh trong tình hình dịch phức tạp, hoàn thành xuất sắc mục tiêu vừa chống dịch vừa sản xuất mà nhà nước đã phát động trước. Tình hình hiện tại của TP HCM đang dần ổn định nhưng để đảm bảo an toàn, Trí Việt Phát vẫn tiếp tục duy trì mô hình "3 tại chỗ" cho tập thể người lao động.

Bên cạnh duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh vốn có, doanh nghiệp còn đẩy mạnh hoạt động bằng việc ra mắt thị trường thương hiệu Gungon. Nổi bật trong số đó là gia vị muối kim chi hoàn chỉnh Gungon. Những tinh hoa được chắt lọc từ các gia vị truyền thống của Hàn Quốc tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm gia vị hoàn chỉnh Gungon. Nhờ gói gia vị này mà việc thực hiện món kim chi sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng chỉ với hai bước. Đặc biệt, với sự tiện lợi của gia vị muối kim chi, công ty chế biến ra nhiều loại kim chi hấp dẫn để phục vụ và hỗ trợ chính quyền đa dạng hóa bữa ăn cho tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh sự thành công của gia vị muối kim chi Gungon, Trí Việt Phát Food còn có nhiều sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng như:

- Gungon - Chuẩn vị nhà hàng: Gia vị muối kim chi hoàn chỉnh, muối và xốt ớt Habanero và các gia vị khác, mang đến những món ăn chuẩn vị nhà hàng chỉ với 2 bước.

- Phiêu cùng trà Wil: Các sản phẩm trà hòa tan thơm ngon tiện lợi như trà sữa truyền thống, trà sữa matcha, trà ổi hồng, trà đào, trà chanh, trà gừng.

- Guyumi - Your Gu is me: Các sản phẩm sốt chấm, muối chấm, sốt ướp BBQ thơm ngon chuẩn Gu như muối ớt kim quất, sốt ướp bbq vị truyền thống, sốt ướp bbq vị kim chi, sốt ướp BBQ vị tiêu xanh, muối tiêu chanh sả, muối tiêu kim quất...

Sản phẩm Trí Việt Phát đảm bảo chất lượng, được nhiều người tin dùng. Ảnh: Công ty Trí Việt Phát

Trước khi được biết đến là một trong những doanh nghiệp thực hiện thành công mô hình "3 tại chỗ", Trí Việt Phát còn khẳng định được tầm quan trọng đối với thị trường thông qua tầm nhìn chiến lược nhân văn: trồng loại ớt cao cấp trên đất Việt để tăng cơ hội nâng cao thu nhập cho nông dân Việt Nam. Sự nhanh chóng, tiện lợi của sản phẩm luôn được công ty đặt lên hàng đầu với mục tiêu giảm tải công việc bếp núc của người nội trợ, tạo cảm hứng nấu ăn của giới trẻ. Ngoài ra, các sản phẩm của Trí Việt Phát có tính ứng dụng cao trên nhiều loại nguyên liệu, tạo nên những món ăn theo cách riêng của người nấu nhưng vẫn thơm ngon, tròn vị.

Công ty Trí Việt Phát được thành lập vào năm 2012. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh thực phẩm. Năm 2019, thương hiệu đạt chứng nhận FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, FDA, FCE, FSPCA. Hiện nay, các sản phẩm của Trí Việt Phát được xuất khẩu sang các thị trường: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Canada... và là đối tác của các doanh nghiệp lớn như: Modelez, Jollibee, Vissan...

