Sự kiện AI4VN 2020 tập trung vào sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong phòng, chống Covid-19 và vận hành cuộc sống ở 'trạng thái bình thường mới'.

"Trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch Covid-19"(AI in pandemic: Adapting to the new normal) là chủ đề của Chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2020). Sự kiện bao gồm chuỗi các hội thảo trực tuyến tại trang web: https://ai4vn.vnexpress.net hướng đến tổ chức ngày hội chính diễn ra tại TP HCM trong nửa cuối năm 2020. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM, báo điện tử VnExpress cùng nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu... phối hợp tổ chức.

Banner trang web AI4VN 2020.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, cụm từ "the new normal" (tạm dịch: trạng thái bình thường mới) được nhiều chuyên gia kinh tế, xã hội, truyền thông quốc tế sử dụng để mô tả cuộc sống kinh doanh, sinh hoạt, làm việc, vui chơi, giải trí... trong bối cảnh giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly do Covid-19 gây ra trên toàn cầu.

Để giữ nhịp sống và vận hành các ngành công nghiệp, thị trường, kinh doanh không bị đứt gãy, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng. Các nền tảng hỗ trợ trở thành công cụ để vận hành các hoạt động, xây dựng văn hóa làm việc trực tuyến, giao dịch qua mạng. Đặc biệt các công nghệ cũng giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi số, tự động hóa...

Trong bối cảnh hiện nay các nước nói chung và Việt Nam nói riêng càng nhận thấy sự cần thiết trong phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning)... để chuyển đổi sang các hình thức kinh doanh, làm việc, quản trị, học tập trực tuyến, duy trì vận hành cuộc sống bình thường.

"Chủ đề và các hoạt động cốt lõi của ngày hội năm nay sẽ không chỉ tập trung các thảo luận, nghiên cứu, ứng dụng AI để phòng chống Covid-19 (phát hiện sớm, cảnh báo, khoanh vùng, dập dịch) mà tầm nhìn xa hơn là công nghệ này sẽ phát huy thế mạnh như thế nào ở cuộc sống trong và hậu khủng hoảng khi vẫn phải duy trì làm việc, sinh hoạt, kinh doanh...", TS Lý Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.

TS Tùng cho biết, sự kiện AI4VN năm nay sẽ dành nhiều không gian để các chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp... cùng đánh giá về tình trạng bình thường theo cách thức mới hiện nay và chúng ta sẽ phải tìm cách thích nghi, ứng phó, tổ chức cuộc sống, duy trì tốc độ tăng trưởng dựa trên công nghệ.

AI4VN là sự kiện thường niên. Sau ba năm tổ chức, sự kiện thu hút quan tâm của đông đảo các nhà chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI hiện được triển khai trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, sản xuất, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, thành phố thông minh.

Vũ Hoàng