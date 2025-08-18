Tri kỷ là điều em mong muốn

Em giảng dạy trong một trường đại học ở TP HCM, sống cùng hai con đã lớn.

Sau những năm tháng tập trung nuôi dạy con và xây dựng cuộc sống độc lập, em cảm thấy mình đã đi qua nhiều lo toan. Giờ đây, khi mọi thứ dần ổn và được các con ủng hộ, em muốn bắt đầu dành thời gian cho mình, và nếu có duyên, cho cả anh nữa. Em mong có anh, không phải để được chữa lành, mà để có một người cùng sẻ chia. Em tin rằng khi cả hai đủ đầy và bình yên trong chính mình, sự đồng hành sẽ khiến mỗi ngày trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn.

Em sống tình cảm, biết lắng nghe, hài hước, hay cười, dễ xúc động nhưng thẳng thắn, rõ ràng trong giao tiếp. Về hình thức, em trắng trẻo, tròn tròn, nhanh nhẹn và may mắn vẫn giữ được sự trẻ trung cả về tính cách lẫn diện mạo, có lẽ nhờ đặc thù công việc và cách em chọn sống tích cực mỗi ngày.

Em mong gặp người đàn ông lớn tuổi hơn, sống và làm việc tại TP HCM. Anh từng trải, điềm đạm, có công việc và tài chính ổn định, sống tử tế, ít nói nhưng hài hước, chân thành. Nếu anh cũng yêu cà phê, thích chăm sóc cây cối, du lịch, và tận hưởng những điều giản dị mà sâu sắc, em tin chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau về nhiều chủ đề thú vị.

Yêu thích là khởi đầu, nhưng tri kỷ mới là điều em thật sự mong muốn. Biết đâu một lá thư từ anh sẽ mở ra một cuộc đối thoại thật hay. Em vẫn luôn tin những điều tốt đẹp bắt đầu từ những kết nối giản dị nhất. Anh nhỉ?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ