Trẻ trải nghiệm các hoạt động đón giáng sinh tại VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS (VUS) tổ chức loạt hoạt động đón Giáng sinh nhằm giúp học viên vừa trau dồi tiếng Anh, vừa tìm hiểu, trải nghiệm hoạt động văn hóa.

Đơn vị thiết kế chuỗi hoạt động lễ hội theo chủ đề "VUS Wonderland: Connecting children to the world of magic". Tại xứ sở thần tiên (Wonderland), học sinh có thể kết nối với những điều diệu kỳ (world of magic) từ ông già Noel, người tuyết và các vệ thần như Thỏ Phục Sinh cùng những quả trứng hy vọng, vị Thần Cát Sandman mang lại giấc mơ đẹp hay nàng Tiên Răng đổi răng thưởng quà.

"Phép màu đến từ những hành động nhỏ như giúp đỡ người lớn qua đường, tìm lại đồ đã mất hay tham gia dự án thiện nguyện..., góp phần mang lại hy vọng và hạnh phúc cho cộng đồng, bản thân", đại diện VUS chia sẻ về ý nghĩa chương trình.

Hoạt động đón Giáng sinh tại VUS. Ảnh: VUS

VUS lồng ghép thông điệp này vào các hoạt động học tập và trải nghiệm trên toàn hệ thống, xuyên suốt mùa lễ hội. Tại cơ sở Long Khánh (Đồng Nai) và Lê Quang Định (TP HCM), học viên tham gia "Ngày hội tiếng Anh" phiên bản đặc biệt mùa Giáng sinh với các hoạt động đa dạng, từ tự tay thiết kế bờm đến trò chơi vận động, giải đố. Trong quá trình này, các em có thể giao lưu, kết nối với bạn bè, thầy cô qua nhiều chủ đề, từ đó, gia tăng tự tin khi giai tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Từ ngày 22-25/12, "vệ thần" cũng xuất hiện trong lớp học trên 53 cơ sở trên quốc để tặng quà, mang lại niềm vui trong học tập cho các em. Các nhân vật này chuẩn bị buổi tiệc trà bánh cùng nhiều hoạt động vui chơi đổi quà, workshop làm đồ thủ công,...cho tất cả nhân viên, giáo viên, trợ giảng trong hệ thống.

"Tại xứ sở thần tiên VUS, các bạn nhỏ có thể tìm được niềm vui, đội ngũ VUS cũng có những giây phút trò chuyện, thư giãn cùng nhau những điều tốt lành trước thềm năm mới", đại diện đơn vị chia sẻ.

Hình ảnh các vệ thần tại VUS. Ảnh: VUS

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giáo viên, trợ giảng và nhân viên tại các cơ sở cùng phụ huynh học viên thực hiện dự án thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đội ngũ tại VUS Buôn Ma Thuột đã thăm Bệnh viện Tâm thần thành phố và tặng quà cho những bệnh nhân tại đây.

Học viên VUS Nguyễn Thị Thập (TP HCM) đóng góp vào "hộp quà khổng lồ" để gửi tặng những món đồ chơi, cuốn sách chứa đựng câu chuyện niềm tin và ước mơ gửi đến mái ấm tình thương tại quận 7, TP HCM.

Giáo viên VUS tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VUS

Bên cạnh đó, học viên tại VUS Kinh Dương Vương (TP HCM), VUS Quang Trung (TP HCM), VUS Hậu Giang... cũng chuẩn bị suất quà dành tặng cho các hoàn cảnh cơ nhỡ trên địa bàn; trao tận tay 200 chiếc áo ấm và 100 phần bánh đến trẻ em đường phố và người vô gia cư ở TP HCM...

Thiên Minh