Trẻ thiệt mạng trong ôtô - mối nguy mùa hè

Nghiên cứu của Consumer Reports (CR) cho thấy nhiệt độ trong xe hơi được đóng kín sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, kể cả khi thời tiết mát mẻ.

Trong số những vụ tử vong trên ôtô không phải do tai nạn đâm va, say nắng là nguyên nhân hàng đầu, đặc biệt với trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Khoảng 38 trẻ em tử vong tại Mỹ mỗi năm vì say nắng trong xe hơi, theo KidsAndCars và NoHeatStroke. Riêng từ đầu năm đã có 7 vụ. Năm ngoái, khoảng 38% trong số 24 trường hợp tử vong do nhiệt độ trong xe hơi là trẻ em.

Ngay cả khi mở hé cửa sổ hoặc đỗ xe trong bóng râm, nhiệt độ bên trong xe có thể đạt mức nguy hiểm trong một thời gian ngắn. Thử nghiệm của CR cho thấy ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài là 16,1 độ C, nhiệt độ bên trong một chiếc ôtô đóng kín cửa có thể lên tới 40,5 độ C trong vòng một giờ. Đồng thời kết quả của CR cũng xóa bỏ các lầm tưởng rằng các vụ việc tử vong do nhiệt độ bên trong xe hoặc say nắng chỉ xảy ra vào những ngày nắng nóng của mùa hè.

Nhiệt độ bên trong xe tăng theo thời gian đỗ. Đồ họa: CR

Kết quả kiểm tra

CR đã tiến hành một số bài kiểm tra nhiệt độ bên trong các phương tiện đóng kín cửa tại đường chạy thử nghiệm tự động của CR ở Colchester, bang Connecticut, Mỹ. Để hiểu rõ hơn nhiệt độ khoang cabin tăng nhanh có thể trở nên không an toàn như thế nào.

Vào một ngày tháng 6, khi nhiệt độ bên ngoài trung bình là 16,1 độ C, trong giờ thử nghiệm đầu tiên, bên trong một chiếc ôtô đang đỗ đạt 40,5 độ C.

Vào một ngày tháng 7, khi nhiệt độ bên ngoài trung bình là 25,5 độ C, trong thời gian thử nghiệm kéo dài một giờ, bên trong của một chiếc sedan màu sáng đạt hơn 40 độ C. Và trong cùng thời gian thử nghiệm kéo dài một giờ đó, bên trong của một chiếc sedan màu tối đạt hơn 42,7 độ C.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) đã cảnh báo rằng vào một ngày nhiệt độ là 15 độ C - giống như thời tiết mùa xuân - nhưng nhiệt độ bên trong xe có thể đạt mức nguy hiểm lên tới 43,3 độ C trong vài giờ.

Ngưỡng say nắng ở trẻ em là khi nhiệt độ bên trong cơ thể lên đến khoảng 40 độ C, và trẻ có nguy cơ tử vong nghiêm trọng nếu nhiệt độ bên trong cơ thể của chúng lên đến 41,6 độ C, theo các chuyên gia y tế.

Jennifer Stockburger, giám đốc vận hành tại Trung tâm kiểm tra ôtô của CR cho biết: "Không bao giờ được để trẻ em không có người trông ở trong ôtô dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả khi bên ngoài trời không nóng bức, nhưng kết quả thử nghiệm của chúng tôi cho thấy nhiệt độ bên trong ôtô tăng nhanh như thế nào, bất kể ôtô của bạn có màu sơn sáng hay tối".

Nhiệt độ có thể khiến trẻ bị lịm dần mà không phản kháng. Ảnh: Today

Và nghiên cứu cho thấy rằng bóng râm là không đủ để làm mát khoang cabin. Các nhà nghiên cứu tại đại học Bang Arizona và đại học California tại trường Y San Diego đã đánh giá nhiệt độ không khí trong cabin và nhiệt độ bề mặt trong những chiếc xe giống hệt nhau được đặt trong bóng râm và ngoài ánh nắng mặt trời. Nghiên cứu của họ ước tính rằng ngay cả trong một chiếc xe đỗ dưới bóng râm, nhiệt độ cơ thể của một đứa trẻ 2 tuổi có thể đạt mức nguy hiểm là 40 độ C trong vòng hai giờ.

Theo Việt Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), mối nguy hiểm từ nhiệt độ cao đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ vì cơ thể trẻ em nóng lên nhanh hơn 3 đến 5 lần so với cơ thể người lớn. Bởi trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thiếu khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể một cách hiệu quả. Đồng thời, trẻ em mất nước nhanh hơn người lớn.

Màu xe và nhiệt độ

So sánh màu xe sáng và màu tối trong một giờ, cho thấy việc xe sáng màu đạt mức 40 độ và xe tối màu đạt 42,7 độ. Lý do là bởi xe sáng màu có thể phản chiếu khoảng 60% nhiệt lượng từ ánh sáng mặt trời so với xe tối màu.

Biện pháp phòng tránh

Một số nhà sản xuất ôtô đã bắt đầu tích hợp công nghệ cảnh báo vào xe để nhắc nhở cha mẹ hoặc người giám hộ rằng họ có thể bỏ lại trẻ em hoặc vật nuôi trong xe.

Vào năm 2017, General Motors là hãng đầu tiên thực hiện công nghệ "nhắc nhở hàng ghế sau". Các nhà sản xuất khác, như Acura, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota và Subaru đã làm theo. Hệ thống sẽ cung cấp cảnh báo nhắc nhở sau khi dừng và đỗ xe. Nhiều hệ thống đã sử dụng logic cửa ra vào để nhận biết khi nào cửa sau đã được mở trước hoặc sau khi khởi động xe.

Việc Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) phê duyệt cho phép sử dụng công nghệ radar trong khoang cabin có khả năng đưa các hệ thống lên cấp độ phát hiện tiếp theo của người ngồi trong xe. Hyundai, Kia và Genesis đã cung cấp cảm biến siêu âm để phát hiện chuyển động trong một số phương tiện sau khi tài xế rời khỏi xe và xe bị khóa. Ngoài cảnh báo nhắc nhở thông qua logic cửa, Genesis hiện cung cấp công nghệ có thể phát hiện một đứa trẻ đang ngủ trên Genesis GV70 đời 2022.

CR tin rằng các nhà sản xuất ôtô nên tích hợp các tính năng nhắc nhở người lớn kiểm tra trẻ em ở hàng ghế sau và đưa công nghệ này vào càng nhiều mẫu xe càng sớm càng tốt.

Minh Quân