Trẻ nên ăn bao nhiêu trái cây một ngày?

Dưa hấu, dưa lưới, cam, táo, đu đủ… chứa nhiều nước, các khoáng chất, cung cấp năng lượng cần thiết cho trẻ tham gia các hoạt động mùa hè.

Trái cây là thực phẩm lành mạnh ít chất béo, muối, calo; không có cholesterol; chứa nhiều kali, chất xơ, vitamin C và folate. Cha mẹ cho trẻ ăn nhiều trái cây giúp cung cấp các dưỡng chất quan trọng với sự phát triển.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng MyPlate của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), bé 2-3 tuổi nên ăn một cốc trái cây mỗi ngày; bé 4-8 tuổi ăn 1-1,5 cốc trái cây mỗi ngày; bé 9-13 tuổi nên ăn 1,5 cốc trái cây mỗi ngày. Trong khi đó, trẻ em gái nên ăn 1,5 cốc trái cây mỗi ngày; còn trẻ em trai nên ăn 2 cốc trái cây mỗi ngày.

Lưu ý, khẩu phần một cốc trái cây (cắt nhỏ) tương đương với một quả táo nhỏ hoặc 1/2 quả táo lớn; một cốc nước sốt táo; một quả chuối lớn; khoảng 32 trái nho không hạt; một quả bưởi vừa; một quả cam lớn; một quả đào lớn; một quả lê vừa; khoảng 8 quả dâu tây lớn; một miếng dưa hấu dày; 1/2 cốc nho khô.

Rèn thói quen ăn trái cây cho trẻ từ nhỏ giúp bé có thể ăn đa dạng thức ăn, tốt cho sức khỏe và sự phát triển. Ảnh: Freepik

Một ly nước trái cây nguyên chất cũng được coi là một khẩu phần trái cây, nhưng tốt hơn cha mẹ nên cho con ăn quả vì nó có nhiều chất xơ.

Mùa hè kéo theo lo ngại về các bệnh theo mùa ở trẻ như tiêu chảy, say nắng, đột quỵ do nhiệt. Nhiệt độ cao thường làm cơ thể mất nước, dẫn đến suy giảm chất dinh dưỡng, sự mất dinh dưỡng này rõ ràng hơn ở trẻ em. Do đó, điều cần thiết là phải bổ sung bằng chế độ ăn uống.

Trong trái cây mùa hè, một số chất có thể làm mát, làm dịu cơn khát lành mạnh cho trẻ bao gồm vitamin, khoáng chất, chất xơ, hàm lượng nước, chất điện giải và chất chống oxy hóa.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa 92% nước, chất điện giải giúp giữ nước cho cơ thể, cung cấp năng lượng, loại bỏ độc tố, là cách giải nhiệt phổ biến. Hàm lượng chất xơ trong dưa hấu tốt cho hệ tiêu hóa, chống táo bón. Loại quả này cũng rất giàu vitamin A giúp tăng cường cơ mắt, bảo vệ chúng khỏi bị tổn thương.

Dưa lưới

Tương tự, dưa lưới cũng có hàm lượng nước cao, giúp giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Thực phẩm rất giàu kali, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp. Hàm lượng chất xơ cao, chất béo không đáng kể trong dưa lưới giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó còn là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giảm táo bón.

Dưa lưới chứa nhiều nước, giúp trẻ giải nhiệt mùa hè. Ảnh: Freepik

Táo

Táo giúp trẻ no lâu hơn vì rất giàu dinh dưỡng, chất xơ. Trong đó, pectin là một loại chất xơ hòa tan có lợi trong việc ngăn ngừa tiêu chảy, các vấn đề tiêu hóa khác ở trẻ.

Táo cũng chứa chất chống oxy hóa giúp cải thiện khả năng miễn dịch, có thể làm giảm triệu chứng của các vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ em như hen suyễn. Hợp chất quercetin - một loại flavonoid được tìm thấy trong táo - có thể giữ cho các tế bào não khỏe mạnh, tăng cường nhận thức, trí nhớ của trẻ. Bên cạnh đó, táo còn là nguồn cung cấp vitamin B tổng hợp dồi dào; chứa một lượng nhỏ kali, canxi và phospho.

Đu đủ

Đu đủ được cho là có tác dụng làm dịu vết cháy nắng, giảm rám nắng. Loại trái cây mùa hè này chứa một loại enzyme gọi là papain hỗ trợ tiêu hóa. Thực phẩm giàu kali, vitamin C, K và A giúp duy trì hệ thống miễn dịch của trẻ.

Chuối

Chuối giàu carbohydrate cung cấp năng lượng cho trẻ. Quả cũng là nguồn vitamin B6 dồi dào, bảo vệ hệ thần kinh khỏe mạnh, sản xuất năng lượng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, chuối cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và kali. Các chất điện giải như kali bị thiếu hụt khi trẻ bị tiêu chảy, có thể khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức. Do đó, chuối có thể bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất.

Chuối và các loại trái cây có múi cung cấp nhiều khoáng chất tốt cho trẻ. Ảnh: Freepik

Trái cây có múi

Trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa bệnh scurvy (liên quan đến tình trạng thiếu hụt vitamin C) ở trẻ nhỏ. Các axit trong trái cây giúp thải độc tố ra khỏi đường ruột. Trái cây cũng chứa một lượng lớn chất xơ, có thể làm giảm chứng táo bón mà trẻ dễ mắc phải trong mùa hè.

Bên cạnh đó, trái cây có múi còn rất giàu chất chống oxy hóa và flavonoid có đặc tính thải độc, kháng sinh. Các loại nước ép cam, bưởi giúp trẻ giải nhiệt mùa hè là một sự thay thế lành mạnh cho đồ uống có gas. Thực phẩm giúp trẻ giữ nước, cung cấp các khoáng chất, vitamin cần thiết. Nước chanh pha đường có thể làm dịu cơn khát, giảm buồn nôn và nôn, rất hữu ích với người bị say nắng.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa 95% nước, giúp trẻ bổ sung nước cần thiết sau các hoạt động sôi nổi trong mùa hè. Loại quả này có hàm lượng calo thấp nhưng cung cấp nhiều dinh dưỡng. Dưa chuột cũng chứa ít natri, carbohydrate, chất béo, cholesterol. Các hợp chất chống viêm trong dưa chuột giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chúng cũng cung cấp chất xơ, giảm táo bón.

Châu Vũ (Theo The Indian Express, Verywellfamily)