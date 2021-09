Trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe buýt 40 phút

MỹSau 40 phút bị bỏ quên trên xe buýt, bé trai học trường Mầm non Shining Star, thuộc Học khu Rio Rancho, may mắn không cần trợ giúp y tế.

Video giám sát xe buýt trường học do học khu Rio Ranchos, bang New Mexico công bố cho thấy hôm 17/8, tài xế và người đưa đón trẻ đi dọc lối giữa hai hàng ghế trên xe để kiểm tra, nhưng chỉ quan sát một bên và bỏ qua bên còn lại.

Khi cả hai xuống xe, đỉnh đầu của một em nhỏ nhấp nhô phía sau ghế ngồi gần cửa sổ bên hàng ghế bị bỏ qua. Học sinh mầm non này chỉ được phát hiện sau khi xe về bến và hiệu trưởng trường Mầm non Shining Star, thuộc học khu Rio Rancho, gọi điện cho phụ huynh hỏi về sự vắng mặt. Đứa trẻ ở trên xe khoảng 40 phút, trước khi được tìm thấy an toàn và không cần trợ giúp y tế.

Tài xế và người đưa đón trẻ kiểm tra lần cuối trước khi xuống xe, nhưng không phát hiện ra em nhỏ ngồi ghế sau, cạnh cửa sổ. Ảnh cắt từ video của Rio Rancho Public Schools

Người đưa đón trẻ giải thích các tài xế và người phục vụ bị dàn mỏng. Một số tài xế phải chở ba chuyến trong buổi sáng mà không có người hỗ trợ. "Thế nên việc đó sẽ xảy ra. Tôi mừng vì em nhỏ không bị thương và an toàn", người này nói.

Bethany Pendergrass, đại diện truyền thông của nhà trường, nói: "Chúng tôi luôn suy nghĩ tới sự an toàn của học sinh trước tiên, tìm ra sơ suất và cần làm gì để khắc phục".

Toàn bộ nhân viên liên quan hiện nghỉ việc để phục vụ điều tra. Sự việc xảy ra trong bối cảnh các học khu thiếu tài xế xe buýt. Steve Simmons, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải học sinh quốc gia, cho hay vấn đề này đang tác động sâu rộng. "Phụ huynh bắt đầu cảm thấy tổn thương khi xe buýt không thể đến đúng giờ hoặc không xuất hiện. Nhiều học khu đang phải cắt giảm chất lượng dịch vụ", ông nói.

Nhiều chuyên gia gợi ý cha mẹ hãy nói chuyện với con để chuẩn bị trong những trường hợp khẩn cấp, như phải làm gì nếu bị bỏ lại trên xe buýt, cách nào để liên lạc với người giám hộ.

Bình Minh (Theo ABC News)