Trẻ mắc tay chân miệng TP HCM tăng, gần 600 ca mỗi tuần

TP HCM ghi nhận 581 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong tuần qua, tăng 26% so với trung bình tháng trước.

Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận gần 5.100 ca mắc tay chân miệng. Huyện Nhà Bè, Bình Chánh và quận 8 là những nơi có số ca mắc trung bình cao.

Theo Sở Y tế TP HCM, số ca bệnh tay chân miệng tại thành phố bắt đầu có xu hướng gia tăng nhanh trong những tuần gần đây. Đa số các trường hợp bệnh nhẹ và hệ thống giám sát chưa phát hiện tác nhân Enterovirus 71 - chủng virus tay chân miệng gây độc thần kinh nghiêm trọng nhất, từng gây đợt bùng phát dịch tại thành phố vào năm ngoái với nhiều trường hợp nặng và tử vong.

Theo báo cáo của Viện Pasteur TP HCM, tổng số ca mắc của 20 tỉnh phía Nam trong 19 tuần đầu năm nay là 13.495 ca, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 55% so với trung bình cùng kỳ 5 năm trước. Số ca mắc những tuần gần đây của khu vực cũng đang gia tăng so với những tuần trước đó, đã có một ca tử vong.

Trẻ tay chân miệng nặng điều trị tại phòng cấp cứu Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, được cố định tay chân vào giường để tránh kích thích. Ảnh: Lê Phương

Theo HCDC, dịch bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, xảy ra quanh năm và thường tăng trong giai đoạn từ tháng 3-5 và từ tháng 9-12. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (bắt tay, ôm, hôn), tiếp xúc với đồ chơi, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bề mặt có chứa virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt ở môi trường tập thể như mẫu giáo, trường học.

TP HCM đang tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát tác nhân gây bệnh tay chân miệng, dự báo tình hình dịch bệnh. Các kịch bản phân tuyến điều trị ca bệnh triển khai từ năm 2023 tiếp tục duy trì tại các bệnh viện. Ngành y tế và ngành giáo dục các cấp phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các trường mầm non, nhóm trẻ.

Hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng tại Việt Nam. Sở Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện phương châm 3 sạch, gồm ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và chơi đồ chơi sạch. Cụ thể, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày của trẻ như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.

Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất.

Lê Phương