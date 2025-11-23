Trẻ em đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm và đeo dây an toàn

Ấn ĐộTòa án bang Karnataka chỉ đạo chính quyền đảm bảo việc cung cấp mũ bảo hiểm và dây an toàn thiết kế riêng cho trẻ em đi xe máy.

Lệnh này phản hồi một lợi ích công cộng, trong đó chỉ ra rằng, mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với cả người lái và người ngồi sau khi đi xe máy, nhưng trẻ em thường di chuyển mà không có mũ bảo hiểm phù hợp vì mũ bảo hiểm cỡ trẻ em hiếm khi được bán tại các cửa hàng. Trong nhiều gia đình, trẻ thường để đầu trần hoặc sử dụng mũ bảo hiểm người lớn quá cỡ, không thực sự bảo vệ được trẻ.

Thực tế, các quy định không nêu rõ cách các nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải hỗ trợ yêu cầu này đối với trẻ em. Hầu hết các nhà sản xuất mũ bảo hiểm đều tập trung vào kích cỡ dành cho người lớn, điều này có nghĩa các bậc cha mẹ sẵn sàng tuân thủ luật pháp thường không thể tìm được mũ bảo hiểm vừa vặn với con mình.

Mũ bảo hiểm phù hợp và dây an toàn thiết kế riêng là quy định bắt buộc với trẻ em ở Karnataka. Ảnh: Cartoq

Tòa án yêu cầu cơ quan giao thông đường bộ bang làm việc với các nhà sản xuất mũ bảo hiểm, đại lý xe máy và chuỗi bán lẻ để mũ bảo hiểm cỡ trẻ em được cung cấp rộng rãi trên khắp Karnataka. Chính quyền cũng được yêu cầu phải xác định các tiêu chuẩn dự trữ hàng hóa cho các cửa hàng, xây dựng hướng dẫn về giá để ngăn chặn tình trạng đầu cơ đồ bảo hộ an toàn và tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh.

Dữ liệu được trình lên tòa án cho thấy trẻ em chiếm khoảng 15% số thương vong do tai nạn xe hai bánh. Nhiều trường hợp trong số này liên quan đến các chấn thương đầu nghiêm trọng như chấn thương sọ não. Tòa án chỉ ra rằng những chấn thương này thường liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm đúng cách và trẻ em dễ bị tổn thương hơn do cơ cổ yếu hơn và xương còn đang phát triển.

Chỉ thị này cũng bao gồm dây an toàn dành riêng cho trẻ em. Những dây này được thiết kế để phân tán lực tác động khắp cơ thể và giảm tải lên hộp sọ và cột sống khi xảy ra va chạm. Không giống như dây đai hoặc đai an toàn tự chế, dây an toàn được thiết kế chuyên dụng bao gồm phần đỡ cổ, bảo vệ ngực và đệm lót phản ánh tỷ lệ cơ thể khác nhau của trẻ em so với người lớn.

Một mối lo ngại lớn được nêu ra tại tòa án là ngay cả khi mũ bảo hiểm trẻ em có sẵn, chúng vẫn có xu hướng đắt hơn mũ dành cho người lớn. Mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho trẻ em có thể đắt hơn 30-50% mỗi chiếc, chủ yếu do sản lượng thấp hơn và nhu cầu về dụng cụ chuyên dụng. Do đó, tòa án đã yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo giá cả ở mức hợp lý. Tòa cũng đề xuất các biện pháp như trợ cấp bán hàng hoặc giá trần để các gia đình có thu nhập thấp không bị thiếu hụt trang thiết bị an toàn cơ bản.

Lệnh này cũng thừa nhận rằng chỉ riêng việc thiết bị an toàn có sẵn sẽ không giải quyết được vấn đề. Có những quan niệm sai lầm lâu đời ở các bậc cha mẹ, bao gồm cả quan niệm cho rằng trẻ ngồi trên đùi người lớn thì không cần đội mũ bảo hiểm hoặc mũ bảo hiểm không thoải mái cho những chuyến đi ngắn. Các chiến dịch nâng cao nhận thức sẽ phải phản bác lại những quan niệm này và nhấn mạnh rằng ngay cả những cú ngã ở tốc độ thấp cũng có thể gây ra chấn thương não nghiêm trọng ở trẻ em có hộp sọ chưa hoàn toàn cứng cáp.

Theo Cartoq, việc thực thi chỉ thị sẽ đòi hỏi sự phối hợp giữa một số cơ quan chính phủ, nhà sản xuất mũ bảo hiểm, đại lý và nhà bán lẻ. Cần có cơ chế thực thi rõ ràng để đảm bảo các cửa hàng thực sự dự trữ mũ bảo hiểm trẻ em và cảnh sát giao thông áp dụng quy định đội mũ bảo hiểm thống nhất cho cả người lớn và trẻ em. Nếu không có trách nhiệm được xác định rõ ràng, sẽ có nguy cơ mỗi cơ quan cho rằng người khác đang nắm quyền.

Tòa án đề cập đến thực tiễn ở các quốc gia như Australia, Singapore và một số quốc gia châu Âu, nơi luật pháp đã quy định mũ bảo hiểm phù hợp với độ tuổi cho trẻ em và yêu cầu các cửa hàng phải dự trữ. Những ví dụ này cho thấy các quy định như vậy có thể hiệu quả khi được hỗ trợ bởi quy định và thực thi.

Tòa án chưa ấn định thời hạn thực hiện cụ thể, điều này đặt ra một số nghi vấn về tốc độ diễn ra của những thay đổi. Thành công lâu dài của lệnh này sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của bang trong việc thực hiện các quy định về dự trữ, giám sát giá cả, nâng cao nhận thức và thực thi luật giao thông. Nếu những yếu tố này kết hợp lại với nhau, phán quyết này có thể làm tăng đáng kể việc sử dụng mũ bảo hiểm ở trẻ em ngồi sau và giảm số ca chấn thương đầu nghiêm trọng liên quan đến trẻ em đi xe máy ở Karnataka.

Ở Ấn Độ, Karnataka không phải là bang đầu tiên bắt buộc trẻ em đi xe hai bánh phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này là một phần trong chỉ thị quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc (MoRTH), có hiệu lực từ tháng 2/2023. Nhưng phán quyết của tòa án cấp cao Karnataka giải quyết vấn đề này bằng cách lần đầu tiên chỉ đạo việc đảm bảo mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ em phải có sẵn trên thị trường.

Mỹ Anh