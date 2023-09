Trẻ dưới hai tuổi uống có thể uống vitamin C sủi?

Con tôi 20 tháng tuổi, thời tiết nắng nóng cho bé uống vitamin C sủi giúp tăng đề kháng được không? (Dung Nguyễn, Vũng Tàu)

Trả lời:

Vitamin C dạng sủi là loại tan trong nước, chứa thành phần vitamin liều cao. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, vết thương mau lành, ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ tái tạo hồng cầu. Bác sĩ thường chỉ định vitamin C sủi cho các trường hợp thiếu vitamin hoặc có sức đề kháng yếu, mắc bệnh.

Con bạn dưới hai tuổi không nên dùng vitamin C sủi. Bởi vitamin ở dạng sủi chứa một lượng lớn natri - thành phần có trong muối. Theo khuyến cáo, trẻ dưới hai tuổi nên hạn chế bổ sung muối vào khẩu phần ăn uống. Hấp thu nhiều muối có thể ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ nhỏ, tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch trong tương lai.

Các viên uống vitamin C sủi thường có chứa thêm vitamin tổng hợp khác. Các nhà sản xuất thường khuyến cáo chỉ dùng cho trẻ trên hai tuổi. Phụ huynh cần tránh cho con dùng vitamin C như một loại nước giải nhiệt, nhất là dùng không giới hạn với trẻ nhỏ.

Bạn có thể bổ sung vitamin C cho con qua chế độ ăn khoa học gồm nhiều trái cây, rau xanh, nước ép cam, chanh. Bổ sung vitamin C có nguồn gốc tự nhiên giúp trẻ hấp thu tốt hơn và lưu trữ được lâu các loại thuốc thông thường khác. Bạn nên cho trẻ đi khám dinh dưỡng, có chế độ ăn phù hợp, từ đó phát triển tối ưu.

Bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome