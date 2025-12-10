Traveloka khởi động chương trình 'Super Sale 12.12'

Traveloka ưu đãi vé máy bay, địa điểm lưu trú, dịch vụ giải trí nhân dịp "Super Sale 12.12" cho du khách Việt khám phá ẩm thực châu Á đến hết 12/12.

Traveloka là một trong những nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á với trải nghiệm toàn diện cho du khách. "Traveloka Super Sale 12.12" là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất năm. Nền tảng kỳ vọng qua các ưu đãi lần này, du khách Việt Nam có thể tiếp cận những điểm đến ẩm thực hấp dẫn trên toàn châu Á với chi phí tiết kiệm hơn.

Theo Traveloka, du lịch ẩm thực đang phát triển mạnh toàn cầu, nhất là các điểm đến châu Á. Báo cáo của Research and Markets dự đoán thị trường du lịch ẩm thực toàn cầu dự kiến đạt 4,21 nghìn tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 14,46%. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 43,1% thị phần, cho thấy nhu cầu khám phá văn hóa ẩm thực gia tăng mạnh mẽ.

Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA) cũng chỉ ra rằng 81% du khách quốc tế coi việc thưởng thức ẩm thực bản địa là không thể thiếu. Họ sẵn sàng chi tiêu 25-35% ngân sách cho trải nghiệm này.

Marina Bay Sand - một trong những điểm đến nổi tiếng tại Singapore. Ảnh: Traveloka

Ngoài ra, theo dữ liệu của Traveloka, trải nghiệm ẩm thực đang trở thành động lực quan trọng trong quyết định du lịch ở Đông Nam Á. Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến yêu thích của tín đồ ẩm thực, bên cạnh Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Sự gia tăng tìm kiếm về TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang cho thấy sức hút của Việt Nam nhờ các trải nghiệm ẩm thực độc đáo kết hợp giữa hương vị địa phương và văn hóa.

Du khách ngày càng bị thu hút bởi mô hình "ẩm thực gắn với điểm đến", nơi bữa ăn kết hợp không gian độc đáo như du thuyền trên sông hoặc nhà hàng trên tầng thượng. Các loại hình phổ biến gồm buffet khách sạn 4-5 sao, ẩm thực Nhật Bản như sushi và shabu-shabu, dinner cruise (bữa tối du thuyền) và afternoon tea (trà chiều).

Núi Phú Sĩ - điểm tham quan nổi tiếng tại Nhật Bản, quốc gia có nền văn hóa ẩm thực đặc sắc. Ảnh: Traveloka

Với ẩm thực Việt, du khách quan tâm các món cung đình Huế, phong cách đường phố và buffet thuần Việt. Trong khi đó, buffet hải sản Thái Lan và món bò nướng Yakiniku Wagyu Nhật Bản tiếp tục là lựa chọn yêu thích.

Những xu hướng này phần nào cho thấy nhu cầu du lịch do ẩm thực dẫn dắt ngày càng tăng cao. Với "Super Sale 12.12", Traveloka kỳ vọng giúp du khách khám phá di sản ẩm thực phong phú của Việt Nam và tiếp cận những điểm đến biểu tượng nhất Đông Nam Á.

"Việc thưởng thức ẩm thực trở thành phần không thể tách rời trong mỗi hành trình", bà Baidi Li, Phó chủ tịch Thương mại Traveloka nói. Để đáp ứng nhu cầu này, "Traveloka Super Sale 12.12" diễn ra từ nay đến hết ngày 12/12, được thiết kế để du khách dễ dàng hiện thực hóa hành trình khám phá ẩm thực trong nước và quốc tế.

Tháp Namsang tại Seoul, Hàn Quốc, nơi được mệnh danh xứ sở kimchi. Ảnh: Traveloka

Đại diện nền tảng nhận định dữ liệu của họ cho thấy ẩm thực đã trở thành động lực chủ chốt định hình quyết định du lịch. Chương trình "Super Sale 12.12" có thể tiếp sức du khách Việt khám phá các thiên đường ẩm thực biểu tượng của châu Á - nơi mỗi điểm đến đều có bản sắc hương vị độc đáo và câu chuyện văn hóa riêng.

Cụ thể, mỗi ngày vào hai khung giờ Daily Flash Sale 11h-13h và 20h-22h, người dùng có thể săn loạt coupon giảm giá đến 50% các dịch vụ máy bay, khách sạn, giải trí... Peak Day Flash Sale khung 0h-2h có các coupon giảm đến 99%. Ngoài ra, đa dạng hoạt động, sản phẩm tương tác như minigame, Shuffleloka nhận e-voucher 50.000 đồng và coupon cộng dồn lên tới 1,2 triệu đồng cũng diễn ra xuyên suốt các ngày sự kiện.

Đan Minh