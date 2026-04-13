Traphaco nâng cấp năng lực sản xuất

Traphaco đẩy mạnh nâng cấp sản xuất và tiêu chuẩn EU-GMP, tập trung bứt phá nhóm tân dược chất lượng cao nhằm hiện thực hóa mục tiêu doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng năm nay.

Công ty Cổ phần Traphaco vừa công bố chiến lược chuyển dịch quan trọng trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cấp toàn diện năng lực sản xuất và tối ưu hóa danh mục sản phẩm nhằm củng cố vị thế hàng đầu trong ngành dược phẩm nội địa. Với thông điệp hành động "Tốc độ thực thi - Năng suất bứt phá", Traphaco kỳ vọng tạo ra những bước tăng trưởng đột phá về cả doanh thu và lợi nhuận trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Nhà máy sản xuất viên nang của Traphaco.

Bà Đào Thúy Hà, Tổng giám đốc Traphaco, khẳng định doanh nghiệp lựa chọn đúng trọng tâm để tăng tốc trong bối cảnh thể chế quản lý ngành dược ngày càng chặt chẽ. Công ty tập trung vào những lĩnh vực sở hữu thế mạnh cốt lõi, ưu tiên các dự án có khả năng tạo hiệu quả đột phá gấp nhiều lần. Đối với những nhóm sản phẩm có dư địa lớn, công ty đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên gấp 3 đến 5 lần hiện tại. "Chiến lược này không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng, còn tạo ra nền tảng kỹ thuật công nghệ vững chắc nâng cao năng lực cạnh tranh của Traphaco", bà Hà khẳng định.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, doanh nghiệp tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất. Một trong những giải pháp then chốt là dự án nâng cấp xưởng sản xuất viên nang mềm, dạng bào chế hiện đóng góp gần 30% tổng doanh thu nhà máy Đông dược với các thương hiệu chủ lực như Boganic hay Cebraton. Traphaco triển khai xây dựng nhà xưởng mới với diện tích hơn 2.100 m2, rộng gấp bốn lần xưởng cũ và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một chiều của tiêu chuẩn GMP-WHO. Khi vận hành đồng bộ, tổng năng lực sản xuất của hệ thống có thể đạt 876 triệu viên mỗi năm, đảm bảo đáp ứng tức thì nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sản xuất thuốc tại Traphaco đảm bảo tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt.

Bên cạnh việc giữ vững thị phần số một ở các nhóm bổ não, bổ gan và điều trị trĩ, phân khúc Đông dược cao cấp của hãng ghi nhận mức tăng trưởng 68%. Bên cạnh đó, mảng tân dược chất lượng cao cũng bứt phá với mức tăng 31%, đẩy tỷ trọng nhóm hàng này lên xấp xỉ 40% tổng doanh thu. Đặc biệt, nhóm thuốc chuyển giao công nghệ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 64%, chứng minh năng lực tiếp nhận và thương mại hóa các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao từ đối tác quốc tế.

Trong dài hạn, Traphaco triển khai dự án nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên. Đây là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng kênh điều trị (ETC) và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Daewoong. Sau khi hoàn tất các đợt tiếp nhận công nghệ quy mô công nghiệp trong năm 2025, doanh nghiệp đang từng bước chuẩn bị nền tảng sản xuất ở tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Năm nay, công ty đặt nhiều kỳ vọng vào các sản phẩm chiến lược như thuốc điều trị tiểu đường Bexita, vốn khẳng định được chất lượng khi trúng thầu tại Bệnh viện Thống Nhất TP HCM, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Năm nay, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này đều hướng tới mức tăng trưởng 10% so với năm ngoái. Ban lãnh đạo công ty cam kết tiếp tục ưu tiên các công nghệ bào chế và chiết xuất dược liệu tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm "Made in Vietnam" trên thị trường.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm đông dược chất lượng cao của Traphaco.

Những bước chuyển mình của Traphaco diễn ra trong bối cảnh thị trường dược phẩm Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực. Theo số liệu từ Predence Research, quy mô thị trường ước đạt khoảng 8 tỷ USD vào năm nay, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 8-10% mỗi năm. Chi tiêu cho thuốc bình quân đầu người của người Việt dự kiến đạt khoảng 2,12 triệu đồng mỗi năm, tăng đáng kể so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, cấu trúc thị trường đang có sự thay đổi sâu sắc dưới tác động của Luật Dược sửa đổi. Các quy định mới đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, hướng tới việc tiệm cận chuẩn WHO và EU-GMP cho các đơn vị sản xuất nội địa. Quá trình sàng lọc này tạo ra áp lực lớn cho các cơ sở nhỏ lẻ nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp có nền tảng sản xuất bài bản và minh bạch trong quản trị như Traphaco. Việc đầu tư sớm vào công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế giúp các doanh nghiệp đầu ngành chiếm lĩnh dư địa tăng trưởng bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu.

Thanh Thư