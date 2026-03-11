Trao trả du khách Ấn Độ balô chứa 5.000 USD bỏ quên tại sân bay

Lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng trao trả balo chứa 5.000 USD, ngoại tệ và điện thoại, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng cho du khách Ấn Độ bỏ quên khi làm thủ tục bay.

Ngày 11/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết ngày 5/3, trong lúc tuần tra tại nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện balo trắng bị bỏ quên.

Tài sản bên trong chiếc balo du khách bỏ quên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài sản gồm 5.000 USD, gần 40.000 ruble, điện thoại di động cùng các giấy tờ cá nhân. Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phối hợp các đơn vị liên quan tại sân bay xác minh chủ sở hữu là người đàn ông Ấn Độ. Hành khách đến Việt Nam du lịch, sau đó bay từ Đà Nẵng vào TP HCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Khi đến TP HCM, ông mới phát hiện bỏ quên balo tại sân bay Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng sau đó phối hợp với hãng hàng không và các đơn vị liên quan để bàn giao lại tài sản cho chủ nhân.

Sau khi nhận lại hành lý, du khách đã gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng. Trong thư, ông cho biết bất ngờ khi toàn bộ tài sản được tìm thấy và giữ nguyên vẹn.

Ngọc Trường