Trao quà độc giả viết bài 'Cuốn sách tôi yêu'

Sau gần một tháng tổ chức chuyên mục cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu, từ ngày 11/2 đến nay, VnExpress nhận gần 100 bài viết về sách của độc giả nhiều độ tuổi. Đa số chọn viết về tác phẩm giúp họ thay đổi tích cực hơn trong lối sống, suy nghĩ. Một số bài đã được đăng tải trên trang, nhận sự đồng cảm của bạn đọc.

Trong tháng 2, bốn bài cảm nhận thu hút nhiều tương tác gồm: Lược sử thời gian (độc giả Lâm Thanh Vị Nhân), Đường xưa mây trắng (độc giả Nguyễn Tá Tiến), Người giàu nhất thế giới (độc giả Trần Trung Kiên), Chuyện con mèo dạy hải âu bay (độc giả Trần Thanh Thủy). Tòa soạn sẽ liên hệ trực tiếp độc giả trao tặng các phần quà.

Trong bài viết, bạn đọc Lâm Thanh Vị Nhân gửi suy tư về thước đo giữa cái tôi và vũ trụ. Tác giả từng có giai đoạn bị cuốn vào guồng quay cạnh tranh, luôn muốn chứng minh giá trị của mình nhưng đã bớt khắt khe với bản thân và người khác hơn sau khi đọc sách. ''Có những đêm sau khi đọc sách, tôi ra ban công nhìn lên bầu trời. Trước đây, bầu trời chỉ là bầu trời. Sau đó, nó trở thành một không gian chứa hàng tỷ ngôi sao, hàng tỷ câu chuyện đang diễn ra ngoài tầm mắt. Tôi đứng đó, rất nhỏ, rất yên lặng, và lần đầu tiên cảm thấy sự nhỏ bé ấy không đáng sợ'', độc giả viết.

Sách ''Lược sử thời gian'' của Stephen Hawking, do Cao Chi và Phạm Văn Thiều dịch. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Với tác giả Nguyễn Tá Tiến, sách Đường xưa mây trắng giúp anh hiểu nhiều giáo lý cốt yếu của Đạo Phật, thay đổi nhân sinh quan. Anh biết cách buông bỏ những dằn vặt khiến mình khổ tâm để tìm niềm an lạc trong tâm hồn. Anh đúc rút nhiều bài học, gồm việc ''gieo nhiều hạt giống thiện lành từ ngày hôm nay, với niềm tin sẽ gặt hái những quả tốt trong tương lai''. Độc giả cũng nhận ra cuộc sống là vô thường, tiền bạc không phải điều quá quan trọng để theo đuổi.

Anh Nguyễn Tá Tiến nói bất ngờ khi được giải, vui vì những chia sẻ của mình được đón nhận. Theo thói quen, mỗi sáng, độc giả truy cập trang VnExpress và biết đến tin Mời độc giả viết về "Cuốn sách tôi yêu". Anh không mất nhiều thời gian suy nghĩ, quyết định chọn cảm nhận về tác phẩm Đường xưa mây trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tác giả dành khoảng ba, bốn tiếng viết bài và gửi đi sau một ngày tòa soạn phát động.

Xuất phát điểm là dân kinh tế, anh Tiến có nhiều ấp ủ khởi nghiệp, kinh doanh, mong muốn thành đạt, song liên tục gặp thất bại từ yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Khi nhìn lại, anh thấy bản thân bị bỏ xa với bạn bè đồng trang lứa, dẫn đến cảm giác tự ti, ngày càng thu mình.

Trong một cơ duyên, anh biết đến cuốn Đường xưa mây trắng. Đọc xong, anh thấy trí tuệ của mình mở mang hơn, học được phương pháp tự thấu hiểu trạng thái tâm. Độc giả còn giới thiệu sách đến vợ, người thân của mình, mong muốn họ cũng nhận được những giá trị mà tác phẩm mang lại.

Vốn thích đọc sách, anh Tiến chú trọng bồi đắp tình yêu với việc đọc cho hai con. Từ thời điểm các bé mới sinh, độc giả và vợ chọn những cuốn sách tranh. Khi bé lớn dần, gần như ngày nào vợ chồng anh cũng đọc sách cho con, hạn chế để con sử dụng điện thoại hoặc xem tivi. Độc giả không quá đặt nặng việc các con phải thành công, chỉ cần phát triển lành mạnh, có được những thói quen tốt như đọc sách.

Bìa tác phẩm ''Đường xưa mây trắng''. Ảnh: Phương Nam Book

Độc giả Trần Thanh Thủy tìm đến cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay khi đang loay hoay trong việc nuôi dạy con. Ban đầu, chị không kỳ vọng tìm được gì nhiều, song sách đã mở ra một chân trời mới. Tác phẩm dạy bạn đọc cách dạy con là chính mình chứ không phải là bản sao của ai, cho con được sống với những lý tưởng riêng, còn chị không chạy đua cùng các thành tích như trước. ''Tôi sẽ dõi theo con, là vùng trời bình yên của con'', tác giả viết.

Đọc Người giàu nhất thế giới, Trần Trung Kiên nhận ra: ''Giàu không phải là khi mọi thứ hoàn hảo. Giàu là khi ta không chờ đợi hoàn hảo để cảm thấy đủ''. Tác giả yêu cuốn sách vì nó khiến anh không còn so sánh với những ''người khổng lồ'', biết trân trọng sự đủ đầy mình đang có. Anh ấn tượng các trang sách mà Ap-ra-ham nói về lòng biết ơn, cho rằng người giàu nhất thế giới là người có khả năng nhìn thấy giá trị trong những điều bình thường nhất, chẳng hạn buổi sáng còn được thở hay một bữa cơm đơn giản.

Sách ''Người giàu nhất thế giới'' của Ap-ra-ham. Ảnh: Nhà xuất bản Thanh niên

