Trào lưu TikTok bị cảnh báo nguy hiểm cho chuyến bay

Trào lưu gắn điện thoại lên cửa sổ máy bay của nhiều người dùng TikTok tại Việt Nam bị cảnh báo có thể đe doạ an toàn chuyến bay.

Trào lưu này rộ lên trong ít tháng gần đây, trong bối cảnh việc di chuyển bằng máy bay phổ biến trở lại sau dịch. Từ TikTok, trào lưu này dần lan sang Facebook Reels, YouTube Shorts.

Trên những nền tảng video ngắn này, nhiều người đăng các video ghi lại cảnh máy bay cất cánh, hạ cánh, với góc nhìn của người bên trong.

Để thực hiện video dạng này, một số người đặt điện thoại ở cửa sổ, bấm nút quay nhanh, hạ tấm chắn xuống để giữ điện thoại cố định. Cách làm này thậm chí được hưởng ứng và lan toả bởi nhiều nhiều TikToker nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có những tài khoản cả triệu người theo dõi.

Hành động dùng tấm chắn trên cửa sổ máy bay để giữ điện thoại xuất hiện trên video của một TikToker nổi tiếng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, việc này bị đánh giá là có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay. Trang Thông tin Chính phủ trích ý kiến của ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) rằng hành động đặt điện thoại và kéo tấm che xuống "rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ".

Theo đó, mặc dù smartphone không thuộc danh mục đồ vật cấm, tuy nhiên, với việc quay phim liên tục trong thời gian dài, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời có thể khiến điện thoại bị nóng, gây nguy cơ cháy nổ.

Nguồn tin này cũng cho biết Cục Hàng không đang chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu tác động để đưa ra các quy định, chế tài cần thiết. Hiện các hãng hàng không được đề nghị nhắc nhở hành khách không thực hiện các hành động kiểu này vì sự an toàn tuyệt đối của chuyến bay.

Ngoài ra, một số người có am hiểu trong ngành hàng không còn đánh giá việc dùng tấm chắn trên máy bay để giữ cố định còn vi phạm một số nguyên tắc.

Trong các chuyến bay, phi hành đoàn thường yêu cầu hành khách mở tấm che cửa sổ trong quá trình cất, hạ cánh. Peter Gibson, Giám đốc truyền thông của Cơ quan An toàn Hàng không dân dụng (CASA), cho biết: "Hành động này được thực hiện vì lý do an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn cần quyết định ngay bên nào của máy bay là an toàn nhất để sử dụng cửa thoát hiểm. Việc các màn cửa sổ được kéo lên hết giúp việc đó diễn ra thật nhanh".

Ngoài ra, đối với các chuyến bay ban ngày, mở cửa sổ và đèn sáng tối đa trong cabin sẽ giúp mắt người quen với ánh sáng tốt hơn. Do đó nếu có gì bất thường và hành khách cần được sơ tán, độ tương phản ánh sáng không thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng thị lực của hành khách. Vào ban đêm, tấm màn cửa sổ được mở giúp cho nhân viên cứu hộ dưới mặt đất dễ dàng quan sát những gì xảy ra bên trong.

"Hành khách được yêu cầu mở màn cửa sổ trong quá trình cất và hạ cánh vì đây được coi là khoảng thời gian quan trọng và hầu hết các tai nạn hàng không đều xảy ra trong giai đoạn này", theo Business Insider.

Lưu Quý