Trào lưu tiệc sáng không cồn ở Hàn Quốc

Thay vì những bữa nhậu thâu đêm, người trẻ Hàn Quốc giờ lựa chọn những buổi tiệc sáng không rượu bia để bắt đầu ngày mới lành mạnh và hạnh phúc.

Những người dự tiệc lắc lư theo nhạc, một tay cầm ly, tay kia vung lên cao đầy phấn khích. Không khí không khác gì một buổi tiệc trong các câu lạc bộ đêm hay quán bar thông thường. Song điều khác biệt là bữa tiệc đó diễn ra lúc 9h sáng và đồ uống là những ly cà phê Americano lạnh.

"Tiệc quẩy sáng sớm" đã trở thành cơn sốt mới nhất đối với những người Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30. Họ muốn tìm kiếm những lựa chọn vui chơi lành mạnh thay vì những đêm chìm trong hơi men.

Giới trẻ Hàn Quốc đang dần rời xa văn hóa nhậu nhẹt sau giờ làm và tiệc tùng thâu đêm. Họ chuyển sang thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng hoặc nhún nhảy trong khi nhâm nhi cà phê.

Những người trẻ Hàn Quốc trong một bữa tiệc sáng ở Seoul. Ảnh: WP

"Tôi hôm nay đến đây với một kế hoạch là biến nơi này thành sân khấu của riêng mình. Hồi trẻ tôi hay đi bar, nhưng nó khiến tôi thấy rất mệt mỏi vì luôn phải uống rượu", Kim Hyo-hee, 32 tuổi, nói trong lúc tham gia tiệc sáng sau khi cùng nhóm bạn chạy bộ 5 km.

"Điều này bây giờ là niềm vui của tôi, nó vừa lành mạnh vừa như bài tập cardio. Tôi bắt đầu ngày mới với cảm giác tuyệt vời", Kim nói về bữa tiệc.

Những bữa tiệc kiểu này đang trở nên nổi tiếng khắp thế giới, trong đó có châu Âu, Mỹ, Australia và Singapore, khi phong trào "mong muốn giữ tỉnh táo" của giới trẻ lan rộng. Ban đầu, rất ít người nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ gia nhập trào lưu mới.

Hàn Quốc nằm trong top 5 nền kinh tế tiên tiến có tỷ lệ uống rượu bia cao, theo báo cáo năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Những bữa tiệc rượu sau giờ làm đã trở thành văn hóa doanh nghiệp ở Hàn Quốc, khi họ xem đó là cách để nhân viên kết nối và gắn bó.

Tuy nhiên, những cuộc khảo sát gần đây cho thấy những người trong độ tuổi 20-30 rất ngại những bữa nhậu như thế. Nhiều người trẻ Hàn Quốc đang tự hỏi họ có thể làm gì khác để giải trí ngoài việc uống rượu.

"Uống rượu suốt thì có gì vui? Cuối cùng chỉ rước họa vào thân", Kim Go-yang, nhân viên xã hội 36 tuổi, nói khi tham gia buổi tiệc sáng gần đây. "Hàn Quốc cần có nhiều không gian hơn để mọi người có thể vui chơi mà không cần rượu bia".

Tại bữa tiệc sáng do thương hiệu mỹ phẩm Kahi tổ chức gần đây, khoảng 100 người đã tập trung tại cửa hàng dưới tầng hầm từ 8h sáng. Lúc đầu mọi người hơi ngượng ngùng vì không có "hơi men" để mạnh dạn nhập cuộc, nhưng sau khi ngấm caffeine, đám đông bắt đầu bùng nổ. Họ hò hét, nhảy nhót và thậm chí tạo thành đoàn tàu chạy vòng quanh cửa hàng.

Một số tụ tập bên cạnh DJ để nhảy, trong khi một số khác lùi về phía sau để tận hưởng âm nhạc. Một số đeo tai nghe để có thể tùy chỉnh âm thanh lớn hơn.

Khi mọi người uống hết cà phê do Kahi cung cấp, nhân viên cửa hàng cầm những hũ trứng cá tầm bước vào. Đám đông trở nên phấn khích khi nhân viên vừa lắc lư theo nhạc vừa làm những viên cơm nắm trứng cá tầm và đút cho người dự tiệc.

Đại diện thương hiệu cho biết họ muốn tận dụng các buổi tiệc sáng như cơ hội marketing. "Một số người nhìn nhận văn hóa tiệc tùng một cách tiêu cực. Có những người yêu âm nhạc nhưng không thể tận hưởng trọn vẹn vì định kiến đó. Vì vậy, tôi nghĩ sự thay đổi này thực sự tuyệt vời", Seo Minji, một trong những DJ chơi nhạc hôm đó, chia sẻ.

Bữa tiệc sáng ở cửa hàng của Kahi kết thúc đúng 10h30 sáng hôm đó.

Các nhà tổ chức sự kiện, nhóm chạy bộ, quán cà phê và nhiều thương hiệu ở Hàn Quốc đang tham gia trào lưu này. Họ tổ chức các bữa tiệc, chạy bộ, lớp yoga, buổi nói chuyện về sách trước giờ làm việc.

Yoon Duk-hwan, nhà nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, cho biết trào lưu này được thúc đẩy bởi những người trong độ tuổi 20 ngày càng chú trọng vấn đề sức khỏe hậu đại dịch. Người trẻ cũng muốn làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn.

"Họ đề cao tính kỷ luật. Thay vì sa đà vào các cuộc nhậu mỗi ngày, họ muốn tập trung thời gian cho những điều mình thực sự yêu thích", ông Yoon nhận định.

Nhân viên hãng Kahi làm cơm nắm trứng cá tầm cho người tham dự trong bữa tiệc sáng ở Seoul. Ảnh: WP

Thị trường đồ uống có cồn ở Hàn Quốc cũng đang thay đổi. Mức tiêu thụ rượu bia đã giảm dần trong thập kỷ qua. Theo báo cáo của Bộ Y tế Hàn Quốc năm nay, nhóm người trưởng thành uống trung bình 8,3 lít rượu nguyên chất mỗi năm, giảm từ mức 9,8 lít năm 2011.

Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống không cồn đang tăng lên. Thị trường bia không cồn và nồng độ thấp tại Hàn Quốc đã tăng trưởng 118% từ năm 2020 đến 2024, theo công ty phân tích dữ liệu Euromonitor International.

"Tôi thích thấy mọi người ở mọi lứa tuổi cùng nhau vui vẻ mà không cần uống rượu", Kim Yoo-jin, cố vấn 27 tuổi, nói sau khi tham gia tiệc sáng.

Seoul Morning Coffee Club là một trong những nơi đầu tiên tham gia trào lưu tổ chức tiệc sáng kiểu này ở Hàn Quốc. Bắt đầu từ năm 2022, họ tổ chức các cuộc gặp gỡ uống cà phê trước giờ làm. Tin tức sau đó lan truyền trên mạng và trang Instagram của họ giờ có khoảng 53.000 người theo dõi.

Siwon Moon, giám đốc marketing của câu lạc bộ, cho biết họ hiện tổ chức nhiều sự kiện trên khắp Hàn Quốc, thêm rằng có những bữa tiệc sáng của họ thu hút tới 600 người tham gia.

Kofe Haus Local Club, câu lạc bộ tại Daejeon, đã tổ chức 10 buổi tiệc sáng trong năm nay. Các sự kiện kiểu này ngày càng trở nên phổ biến. Họ thậm chí còn tổ chức sự kiện trên núi với các hoạt động như yoga, chạy bộ và tiệc sáng.

"Người Hàn Quốc làm việc rất chăm chỉ nhưng không giỏi chăm sóc sức khỏe của chính mình. Chúng tôi hy vọng về một Hàn Quốc có sự cân bằng hơn giữa cuộc sống và công việc, là nơi chúng tôi chủ động chăm sóc bản thân nhiều hơn", Park Seong-su, đại diện câu lạc bộ, chia sẻ.

Thanh Tâm (Theo Washington Post, Korea JoongAng Daily)