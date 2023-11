Trao giải cuộc thi Anti Fake News

20h51 Trang bị kỹ năng, tư duy phản biện ứng phó với tin giả

Để phòng tránh tin giả, tin sai sự thật còn cần đến cả những kỹ năng xử lý đến từ người đọc, người xem khi tham gia Internet. Nói về cách đối diện với tin giả, ông Lê Quang Tự Do dẫn chứng, tâm lý học nghiên cứu con người nhận bình phẩm về mình trên một lần là quá giới hạn chịu đựng. "Nhưng từ khi có mạng xã hội, một người có thể nhận một triệu bình luận nói xấu của mình", ông Do nói.

Trong khi đó, có những người chưa bao giờ được trang bị kiến thức, kỹ năng đối phó với những lời bình phẩm, nhận xét như vậy. Do đó ông Do khuyên các bạn trẻ đừng tin gì trên mạng. "Chúng ta đọc gì cũng check hai lần, thứ nhất là xem thông tin có uy tín, đáng tin hay không; thứ hai, tập phớt lờ, chấp thuận, không nên đối xử như những lời bình phẩm trực tiếp được, nếu không khó sống, khó tồn tại", ông Do chia sẻ.

Ông Lê Quang Tự Do và Nino Vũ. Ảnh: Tùng Đinh

Không chỉ người trẻ, người già cũng là đối tượng dễ bị tác động bởi tin giả. Ở khía cạnh này, Vũ Dino chia sẻ cách giúp mẹ "lọc" tin giả, như "5 loại thực phẩm ăn bị ung thư"... "Mỗi lần như vậy tôi gửi lại thông tin cho mẹ, luyện cho mẹ mình tư duy phản biện, biết thông tin đến từ đâu, ai là người nói ra, trang báo y học hay không, người đó có phải bác sĩ thật hay không. Những câu hỏi mình trang bị cho mẹ ngày càng nhiều hơn", Vũ nói. Từ đó, mẹ anh bắt đầu nắm được cách tra thông tin trên Google, kiểm tra thông tin chuẩn mực...

Nhận được câu hỏi từ MC về việc chọn 3 yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một văn hóa ứng xử văn minh và đúng đắn trên không gian mạng, Thảo Tâm cho biết đó là thấu cảm, kỷ luật và học cách chấp nhận. "Thấu cảm là khi đứng trước nhiều thông tin tốt xấu, hãy dừng lại một chút để hiểu vì sao có những hiểu lầm đó; thứ hai là kỷ luật trong mọi vấn đề, thứ ba học cách chấp nhận nghĩ là đôi khi trong môi trường không hoàn hảo, có tình huống không hoàn hảo xảy ra, hãy học cách chấp nhận trước khi tìm cách khắc phục", nữ diễn viên giải thích.