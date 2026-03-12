Tính toán của tôi khi cho mỗi con một nhà thừa kế trăm m2

Nếu làm ăn khá giả, con có thể đầu tư thêm bất động sản. Nếu không, ít nhất chúng cũng có nhà để yên tâm làm việc, nuôi gia đình.

Tôi lập gia đình năm 2007. Một năm sau, tôi có con trai đầu lòng. Hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ. Khi ấy, chuyện ở chung nhiều thế hệ là điều rất bình thường với gia đình tôi.

Năm 2013, bố mẹ cho vợ chồng tôi mảnh đất 5x20 m ở Dĩ An (TP HCM) để ra ở riêng. Chúng tôi xây một căn nhà cấp bốn khoảng 50 m2, chỉ có một phòng ngủ, đủ cho hai vợ chồng và con nhỏ sinh hoạt. Đến năm 2014, con thứ hai (con gái út) của chúng tôi ra đời. Cũng trong năm đó, nhờ sự hỗ trợ khoảng 30% từ ông bà ngoại và tiền tích góp của hai vợ chồng, chúng tôi mua thêm một mảnh đất 270 m2.

Ba năm sau, năm 2017, vợ chồng tôi xây căn nhà mới trên khu đất này, diện tích 6x20 m. Ông bà nội hỗ trợ một nửa chi phí xây dựng. Ngôi nhà gồm một trệt, một lầu, mái ngói, có phòng thờ, bốn phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Khi đó, vợ chồng tôi và con nhỏ ở một phòng, con trai đầu có phòng riêng, một phòng làm nơi làm việc kết hợp sinh hoạt chung, còn lại dành cho khách - chủ yếu là ông bà ngoại và họ hàng ghé thăm.

Từ năm 2020, hai con tôi đã lớn nên mỗi đứa có một phòng riêng. Vợ chồng tôi chuyển xuống phòng ở tầng trệt. Phòng còn lại vừa làm nơi làm việc, vừa làm không gian sinh hoạt chung khi cần.

Tôi vẫn giữ lại căn nhà cũ trên mảnh đất bố mẹ cho ngày trước. Sau này khi con trai lớn lập gia đình, tôi dự định để vợ chồng nó ra ở riêng tại đó. Mặt tiền căn nhà đã xây thêm ki-ốt để cho thuê, cũng là nguồn thu nhỏ giúp các con ổn định cuộc sống. Vợ chồng tôi và con út tiếp tục ở căn nhà hiện tại, còn phần đất 6x26 m kế bên sẽ làm vườn trồng rau, cây trái.

Sau này, khi hai vợ chồng tôi lớn tuổi, nghỉ hưu và sức khỏe yếu đi, nếu con trai có gia đình đông con thì vợ chồng chúng có thể quay về ở chung với chúng tôi trong căn nhà bốn phòng ngủ này. Còn với con gái út, khi lập gia đình, vợ chồng tôi dự định cho lại mảnh đất 5x20 m - nơi từng là căn nhà đầu tiên của chúng tôi - làm của hồi môn. Con có thể ở, kinh doanh hay cho thuê tùy hoàn cảnh.

Nghĩ lại chặng đường gần 20 năm đã qua, tôi nhận ra mỗi giai đoạn cuộc sống đều có những thay đổi nhất định. Quan trọng, không phải mua nhà nhà lớn hay nhỏ khi bắt đầu, mà là mỗi người cần biết tính toán, thích nghi và chuẩn bị dần cho tương lai của con cái sau này, bất kể chúng giàu có hay nghèo khổ.

Nếu các con làm ăn khá giả, thì có thể mua thêm bất động sản để đầu tư càng tốt. Còn nếu không, ít nhất chúng cũng có một nền tảng nhà cửa ổn định để yên tâm làm việc và nuôi gia đình nhỏ của mình.

Mr Ngoc