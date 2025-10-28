Tôi nghi các em làm giả di chúc để chiếm hết tài sản bố mẹ để lại

Tôi tìm hiểu bản di chúc của mẹ và phát hiện nhiều điểm bất thường, cho thấy đó là bản di chúc không hợp pháp.

Tôi là con cả, sau tôi còn một em gái và hai em trai. Cả bốn anh chị em đều đã có gia đình riêng. Năm 1998, cha mẹ tôi chia mảnh đất ở của cả nhà (được cấp năm 1971) cho tôi và em trai thứ ba. Cha mẹ ở chung với vợ chồng tôi, còn em trai làm nhà riêng trong vườn. Nghĩ là đất của cha mẹ cho con nên chúng tôi không tách bìa đất. Đến năm 2003, tôi về ở với bà nội để chăm sóc bà và lo hương hỏa cho ông bà thay cha mẹ. Cha mẹ tôi vẫn ở lại trên phần đất đã chia cho tôi. Sau đó, cha mẹ làm lại nhà, sửa sang khuôn viên cho khang trang hơn.

Tháng 2/2016, cha tôi mất, không để lại di chúc. Gia đình tôi chưa chia thừa kế. Đến tháng 11 cùng năm, mẹ tôi tự sang bìa đất từ hộ tên cha tôi sang tên mẹ mà tôi không hề hay biết. Năm 2022, mẹ tôi mất. Sau hai năm mãn tang, tôi trở về ngôi nhà cha mẹ trên phần đất đã chia cho tôi từ trước, để thực hiện trọng trách con trai trưởng. Nhưng em trai tôi - người ở bên cạnh nhà - lại chiếm giữ luôn căn nhà của cha mẹ, không cho tôi về, còn chửi mắng, lăng nhục và đe dọa tôi. Tôi nhờ ban xóm, xã hòa giải nhưng bất thành.

Sau việc đó, em gái tôi đưa ra một bản di chúc nói là của mẹ giao cho em giữ. Theo bản di chúc này, phần đất mà cha mẹ đã chia cho tôi lại bị mẹ cho em trai út - người đang sống trong Nam. Mẹ còn chia cho em trai thứ ba một thửa đất ở khác, rộng hơn 300 m². Còn hơn hai sào rưỡi đất ruộng chưa chia cho ai, nhưng các em tôi mặc nhiên xem như phần của em trai thứ ba, vì khi cha mẹ còn sống, gia đình em ấy được cho làm ruộng do không có nghề nghiệp ổn định. Tất cả tài sản đều do cha mẹ tôi đứng tên. Ngoài ra, cha mẹ tôi còn có một thửa đất ở khác chưa làm bìa, và nửa miếng đất đầu tư chung với em trai út trong Nam.

Tôi nói với các em rằng, tôi chỉ xin nhận nửa mảnh đất cha mẹ chia cho năm 1998, còn tất cả tài sản khác, tùy các em định đoạt. Chú ba vất vả hơn thì hưởng nhiều hơn - nửa thửa đất chia cùng tôi, thêm thửa đất hơn 300 m² và phần đất nông nghiệp. Em gái nhận thửa đất gần nhà (chưa làm bìa). Chú út nhận luôn nửa đất cha mẹ đầu tư mua, hiện đứng tên chú. Nhưng cả ba em tôi không chịu, nói rằng: "Mẹ cho ai, người đó được. Anh không đồng ý thì đưa ra pháp luật".

Tôi tìm hiểu bản di chúc của mẹ và phát hiện nhiều điểm bất thường, cho thấy đó là bản di chúc không hợp pháp. Tôi muốn thỏa thuận lại với các em, nhưng chú ba vẫn không chịu, khăng khăng đòi chia theo di chúc. Chú ấy nói: "Nếu di chúc giả thì để tòa xem xét, nếu di chúc thật thì đề nghị tòa xử theo di chúc". Tôi buồn và đau lòng, thương cha mẹ một đời vất vả, tằn tiện, dành dụm từng chút để lo cho con cái. Đất đai, tài sản cha mẹ tạo dựng, con cái mỗi người đều đã được hưởng ít nhiều. Vậy mà em tôi lại muốn hưởng hết, không để phần nào cho tôi – người anh cả gánh trọng trách thờ cúng cha mẹ, ông bà.

Tôi nghĩ đến cảnh nếu phải nhờ pháp luật phân chia, tình cảm anh em cũng chẳng còn, hệ lụy có thể kéo dài sang đời con cháu. Tôi chỉ mong trong nhà có tôn ti trật tự, em ra em, anh ra anh, không thể để tình trạng em leo lên đầu anh ngồi. Tôi đã nhường nhịn hết mức nhưng các em vẫn không nghe. Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi: "Thôi, trong nhà anh nói em không nghe thì đành nhờ pháp luật can thiệp. Đau xót, tan vỡ cũng đành chịu thôi". Tôi cứ ước giá như khi cha mẹ còn sống đã phân chia rõ ràng, rành mạch, cho con ít nhiều tùy hoàn cảnh, ai cũng có phần, như cha từng nói, thì giờ đâu đến nỗi tranh giành, xào xáo thế này.

