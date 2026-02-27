Tranh chấp ly hôn vì cưới vợ 10 tháng không được 'thân mật'

Trung QuốcNgười đàn ông họ Cao đệ đơn ly hôn với lý do vợ cự tuyệt quan hệ, đòi lại 320.000 nhân dân tệ tiền sính lễ nhưng tòa không đồng ý.

Ngày 25/2, Cao (32 tuổi), ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc dẫn người thân đến nhà vợ họ Lý (26 tuổi), đòi 320.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (hơn 1,2 tỷ đồng), đồng thời dán phán quyết của tòa án lên bức tường trong thôn, thu hút người dân bàn tán.

Gia đình hai bên đối chọi gay gắt, Lý đứng trên đầu tường nhà mình cầm loa đáp trả, chị gái Cao đứng trên nóc ôtô to tiếng chỉ trích.

Nhà trai đưa xe pháo đến trước cửa nhà gái, thu hút đông người đứng xem. Ảnh: Weibo

Nhà Cao và Lý gần nhau, chỉ khác thôn. Cả hai quen biết qua mai mối, đăng ký kết hôn vào ngày 9/2/2024, làm đám cưới theo phong tục địa phương vào ngày 22/2, đến nay chưa có con.

Nhà trai cho biết sau đám cưới, Lý một mực cự tuyệt quan hệ vợ chồng, cả hai tách ra ở riêng đã lâu, tình cảm rạn nứt nên đệ đơn ly hôn. Nhà trai yêu cầu nhà gái hoàn trả 257.800 nhân dân tệ tiền sính lễ, 42.800 nhân dân tệ tiền mua trang sức vàng và 9.400 nhân dân tệ tiền mua điện thoại di động mới cho cô dâu, tổng cộng là 320.000 nhân dân tệ. Nhà trai đệ trình lịch sử chuyển khoản ngân hàng, ảnh chụp chuyển khoản trực tuyến, biên lai mua trang sức và điện thoại làm bằng chứng.

Tuy nhiên, Lý không đồng ý ly hôn, tố cáo Cao có hành vi bạo lực gia đình. Cô kể sau khi kết hôn, hai người sống cùng nhà, ngủ cùng giường, không có chuyện ở riêng từ lâu. Lý cáo buộc Cao nhiều lần đánh mắng, lôi kéo, thậm chí hạn chế tự do cá nhân của cô, uống rượu say rồi đòi cưỡng ép quan hệ. Theo Lý, những hành vi của chồng gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng, khiến cô được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng vào tháng 8/2024, nhập viện điều trị vào tháng 5/2025.

Lý cũng phủ nhận việc nhận số tiền 257.800 nhân dân tệ của nhà trai, cho biết theo tập tục địa phương, sính lễ thường là 188.000 nhân dân tệ. Mặt khác, sau đám cưới, hai vợ chồng dùng tiền đó mua xe điện, đồ dùng, chi trả phí sinh hoạt và chữa bệnh. Lý khẳng định không lừa tiền sính lễ.

Sau khi thẩm tra, tòa án cho rằng bằng chứng do phía Cao cung cấp không đủ để chứng minh tình cảm vợ chồng đã tan vỡ, chưa đạt tiêu chuẩn để phán quyết ly hôn theo luật Dân sự. Do đó, tòa bác đơn ly hôn của Cao, đồng thời bác yêu cầu trả tiền sính lễ. Cao còn phải trả phí tòa án là 100 nhân dân tệ.

Nhà trai không chấp nhận phán quyết, kéo nhau đến nhà gái gây sức ép để đòi tiền, nhấn mạnh việc Lý "không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trong hôn nhân", kể tội Lý không cho chồng hôn, không cho đụng vào người. Đôi bên tranh cãi qua lại gây mất trật tự công cộng. Hiện chính quyền địa phương cho biết đã can thiệp, hòa giải.

Tuệ Anh (theo China News, Haibao News)