Tranh cãi về tương lai của HLV Slot sau khi Liverpool thua thảm

"Đây mới là điều tôi nghĩ sẽ xảy ra mùa trước", ông nói trên Sky Sports, về tương lai của Slot. "Sau khi Jurgen Klopp rời đi, tôi tưởng đội sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng họ vô địch. Bây giờ mới là lúc cần sự kiên nhẫn. Mọi người sẽ cuống cuồng nói: 'Sa thải HLV đi!'. Nhưng hãy bình tĩnh".

Redknapp cũng nhắc đến tác động tinh thần nặng nề sau khi Diogo Jota qua đời, điều được Slot đề cập trong tuần qua. "Đó là giai đoạn chuẩn bị mùa giải khó khăn nhất có thể tưởng tượng. Tôi không bào chữa cho họ, nhưng rõ ràng điều đó ảnh hưởng lớn đến toàn đội", cựu tiền vệ người Anh nói.

HLV Arne Slot (phải) và Hugo Ekitike sau trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11. Ảnh: Reuters

Trên sân Anfield tối 22/11, Liverpool dứt điểm 20 lần nhưng chỉ có ba cú hướng trúng đích, và hoàn toàn tịt ngòi. Nottingham thì sút trúng đích bảy lần và ghi ba bàn nhờ công Murillo, Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White.

Đây là thất bại với tỷ số 0-3 thứ hai liên tiếp của Liverpool tại Ngoại hạng Anh, sau trận gặp Man City. Nhà ĐKVĐ đã thua 6 trong 7 trận gần nhất, rơi xuống nửa dưới.

Theo Redknapp, nhiều yếu tố cộng dồn khiến Liverpool rơi vào khủng hoảng hiện tại. Ông lấy ví dụ: "Các tân binh chưa hòa nhập tốt. Alexander Isak từng nổi loạn ở Newcastle để được đến đây, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cậu ấy không? Quá nhiều điều tiêu cực xảy ra cùng lúc".

Dù vậy, Redknapp tin Slot - người giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên - xứng đáng được trao thêm thời gian. "Họ đang sa sút nghiêm trọng, thua 0-3 trên sân nhà là vấn đề lớn. Nhưng Liverpool phải kiên nhẫn. Slot xứng đáng với điều đó sau những gì ông ấy làm được năm ngoái", cựu cầu thủ 52 tuổi nói.

Trong khi đó, cựu trung vệ Swansea và tuyển Xứ Wales, Ashley Williams, hoài nghi về khả năng của HLV người Hà Lan. "Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng Slot có thể không đủ khả năng đưa Liverpool thoát khỏi tình hình hiện tại", Williams nói với BBC Sport's Final Score. "Bạn bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên thay đổi HLV, dù điều đó nghe có vẻ điên rồ vào thời điểm này".

Williams cho rằng Liverpool đã mua ba, bốn trong số những cầu thủ hay nhất châu Âu và đáng lẽ phải tiếp tục thống trị giải đấu. "Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại", ông nhận xét.

Cựu trung vệ Arsenal, Martin Keown, cho rằng Liverpool đang lao dốc theo cách khó tưởng tượng. "Gọi đó là khủng hoảng hay không thì tùy, nhưng chắc chắn đây là vấn đề cực lớn khi thua sáu trong bảy trận", Keown nói. "Bánh xe đang rơi ra với Slot. Đây vẫn là đội bóng của Klopp, và ông ấy đang cố thay đổi, nhưng đã chi hơn 500 triệu USD và họ lại đi lùi".

