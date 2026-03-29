Tranh cãi về giờ nghỉ uống nước tại World Cup 2026

Được thử nghiệm trong trận Brazil - Pháp, quy định tạm dừng 3 phút do FIFA đề xuất đang gây tranh luận về nhịp độ thi đấu, khi ranh giới giữa bảo vệ sức khỏe, toan tính chiến thuật và lợi ích thương mại trở nên mờ nhạt.

Trong trận Pháp thắng Brazil 2-1 tại Foxborough, Mỹ hôm 26/3, dù nhiệt độ chỉ khoảng 18 độ C, mỗi hiệp đấu vẫn áp dụng quãng nghỉ uống nước ba phút. Điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ, khi đây là quy định mới mà FIFA muốn áp dụng tại World Cup 2026.

Sau trận, HLV Didier Deschamps bày tỏ hoài nghi về thay đổi này. "Ba phút đó làm thay đổi bóng đá. Dù đội nào đang chơi tốt, quãng nghỉ cũng có thể phá vỡ tất cả", ông nói với TF1.

Tranh cãi gia tăng ở trận bán kết play-off World Cup 2026 giữa Bolivia và Suriname tại Monterrey. Đầu hiệp hai, Suriname vượt lên nhờ công Liam van Gelderen. Nhưng sau quãng nghỉ ba phút uống nước, Bolivia như "lột xác", ghi liền hai bàn ở phút 72 và 79, qua đó giành quyền đá trận chung kết play-off với Iraq.

Đó là cú hích tâm lý hay chỉ đơn thuần là điều chỉnh chiến thuật, vẫn khó xác định. Ban đầu, quãng nghỉ uống nước (cooling break) được áp dụng từ năm 2014 nhằm bảo vệ cầu thủ trước điều kiện nắng nóng và độ ẩm cao - những yếu tố được dự báo tại Bắc Mỹ. Trọng tài thường cho dừng trận đấu vào khoảng phút 22 mỗi hiệp.

Theo chuyên gia thể lực Alexandre Marles, từng làm việc tại Lyon và PSG, quy định này giúp hạn chế mất nước và tình trạng quá nhiệt: "Cầu thủ hiểu điều đó có lợi cho họ, bởi cơ thể là công cụ làm việc. Một quãng nghỉ ngắn giúp duy trì cường độ cao trong các trận đấu kéo dài tới 100 phút. Trong suốt giải đấu, mỗi lần nghỉ đều có ích".

Cùng quan điểm, cựu tuyển thủ người Algeria gốc Pháp Carl Medjani cho rằng: "Nhiều người không nhận ra, trong năm có World Cup, các tuyển thủ có thể chơi tới 70 trận mỗi mùa. Họ là VĐV, không phải cỗ máy. Ba phút có thể quá dài, nhưng nếu rút xuống khoảng một phút rưỡi để đảm bảo sức khỏe thì vẫn đáng cân nhắc. Điều đó còn giúp nâng cao chất lượng chuyên môn".

Không chỉ là vấn đề thể lực, quãng nghỉ còn trở thành "vũ khí" chiến thuật. "Chúng tôi gọi là nghỉ uống nước, nhưng cũng tận dụng để điều chỉnh lối chơi hoặc lên tinh thần", Medjani nói.

Các HLV coi đây như một quãng nghỉ để can thiệp vào trận đấu, chỉ đạo các cầu thủ và thay đổi chiến thuật. Theo Laurent Battles, dù có thể làm gián đoạn đà hưng phấn, quãng nghỉ cũng giúp đội bóng tái tổ chức, nhưng thời lượng hiện tại là quá dài.

Ở chiều ngược lại, các đài truyền hình lại hưởng lợi rõ rệt. Những quãng dừng này trở thành "mỏ vàng" quảng cáo. Tại Pháp, kênh M6 định giá gần 500.000 USD cho 20 giây quảng cáo trong trận chung kết có tuyển Pháp, đúng thời điểm bóng ngừng lăn và sự chú ý của khán giả chuyển hướng.

Hồng Duy (theo Marca)