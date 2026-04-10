Tranh cãi du khách nhảy múa tại điểm ngắm hoa anh đào ở Nhật

Sự khác biệt về quy tắc ứng xử của khách du lịch đang gây áp lực lên mùa hoa anh đào Nhật Bản, làm nảy sinh những tranh luận gay gắt về tình trạng quá tải du lịch.

Những tranh cãi về hành vi của du khách nước ngoài tại mùa hoa anh đào ở Nhật Bản gia tăng tuần đầu tháng 4, sau khi xuất hiện các phản ánh về "đám đông thiếu trật tự" tại nhiều điểm ngắm hoa, làm dấy lên vấn đề quá tải du lịch và quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tranh luận trở nên gay gắt khi tờ Sankei đăng tải bài viết mô tả tình trạng du khách nước ngoài có hành vi không phù hợp trong các buổi hanami, hoạt động ngắm hoa anh đào, diễn ra trên khắp Nhật Bản. Bài báo đồng thời kêu gọi du khách cần tôn trọng hơn các phong tục địa phương. Nội dung cho rằng tiếng ồn, những hành vi vi phạm quy định gây mất an toàn cùng tình trạng quá tải du lịch đang "đẩy người dân địa phương đến giới hạn chịu đựng".

Cư dân tại thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka, đã phàn nàn về những nhóm người "nói tiếng Trung, gây ồn ào" tại một điểm ngắm hoa nổi tiếng. Một số phụ nữ trong nhóm được cho là nhảy múa theo nhạc phát từ điện thoại di động, trong khi những người khác quay video. Nhóm này cũng mang theo bếp gas mini và nồi để nấu ăn tại chỗ.

Người dân, du khách ngắm hoa anh đào tại công viên Kinshi ở Tokyo, ngày 30/3. Ảnh: AFP

Khi bị nhắc nhở, nhóm khách trả lời: "Hát và nhảy là cách người Trung Quốc thưởng thức hoa anh đào". Nhóm khách cho rằng các buổi ngắm hoa tại Trung Quốc thường "sôi động hơn" so với Nhật Bản, với các hoạt động như hát karaoke và tập thái cực quyền.

Chính quyền địa phương đã đến hiện trường và thông báo việc sử dụng bếp gas là không được phép. Nhóm du khách nói rằng họ không biết quy định và sẽ ngừng sử dụng.

Những thông tin trên nhanh chóng gây phản ứng trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến chỉ trích hành vi "thiếu tôn trọng không gian công cộng và văn hóa địa phương". Một số ý kiến cho rằng việc nhân nhượng cho những hành vi thiếu văn minh dưới danh nghĩa "đa dạng văn hóa" là không công bằng với người dân địa phương.

Bà Hiromi Murakami, Giáo sư Khoa học Chính trị tại cơ sở Tokyo của Đại học Temple, cho rằng "đổ lỗi hoàn toàn cho khách nước ngoài là chưa khách quan". Bà cho hay năm nào cũng có trường hợp người Nhật say xỉn, hát karaoke di động và tranh giành chỗ ngồi tại các buổi tiệc hanami.

Các vụ va chạm giữa người dân địa phương và du khách đang có dấu hiệu leo thang. Một du khách châu Âu cho hay từng bị cảnh sát yêu cầu làm việc ngay trong buổi tiệc hanami tại Yokohama cuối tháng 3.

"Tôi chỉ buộc một lá cờ lên cành cây để bạn bè dễ nhận ra vị trí của nhóm, nhưng bất ngờ có hai cảnh sát đến yêu cầu tháo xuống vì họ nhận được khiếu nại", du khách nói.

Tại thị trấn Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, lễ hội hoa anh đào hồi tháng 3 thậm chí đã bị hủy bỏ do lo ngại các "hành vi gây phiền toái" của du khách nước ngoài. Một số trường hợp bị phản ánh tự ý vào nhà dân, thậm chí tiểu tiện trong vườn của người địa phương.

Các chuyên gia nhận định Nhật Bản đang đứng trước bài toán khó giữa việc khai thác lợi ích kinh tế từ du lịch và bảo vệ không gian sống của người dân. Việc tăng cường hướng dẫn quy tắc ứng xử cho du khách được xem là giải pháp cần thiết để giảm thiểu các xung đột văn hóa trong tương lai.

Mai Phương (Theo SCMP, Sankei)